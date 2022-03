Final Closing für BonVenture IV bei 50 Millionen Euro

Frisches Kapital für Impact-Start-ups – bereits drei Investments gezeichnet

Der Münchner High-Impact-Investor BonVenture vermeldet den erfolgreichen finalen Zeichnungsschluss seines neuen Fonds BonVenture IV. Institutionelle und private Investor*innen haben insgesamt 50 Millionen Euro gezeichnet – weit mehr als die ursprüngliche Zielsumme von 35-40 Millionen. Der Fonds finanziert Impact-Unternehmen mit einem sozialen oder ökologischen Geschäftsmodell, die messbar zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen.

Der Impact-Pionier aus München legt mit BonVenture IV seinen vierten Fonds auf. Ziel des Fonds ist es, gleichzeitig eine positive gesellschaftliche Wirkung und eine attraktive finanzielle Rendite zu erzielen. Die gesellschaftliche Wirkung der finanzierten Unternehmen bemisst der High-Impact-Fonds im Rahmen einer Impact-Analyse und berichtet sie durch ein fortlaufendes Impact-Reporting.

So macht BonVenture – im Gegensatz zu herkömmlichen Nachhaltigkeits- oder ESG-Fonds, die in erster Linie die negativen Auswirkungen ihrer Investments minimieren – die positive Wirkung der Unternehmen konkret nachvollziehbar. Seinen Investmentschwerpunkt legt der Fonds dabei auf sieben Themen entlang der UN Sustainable Development Goals (SDGs). Auf der ökologischen Seite sind dies Maßnahmen zum Klimaschutz, Ressourcenschonung durch nachhaltigen Konsum und erneuerbare Energien. Auf der sozialen Seite hebelt BonVenture innovative Geschäftsmodelle in Pflege & Gesundheit, Inklusion sowie Bildung & Chancengleichheit.

Die ersten Investments: Kinderbetreuung, E-Mobilität und Energieeffizienz

Der neue Fonds hat zum Zeitpunkt des Final Closing bereits die ersten drei Unternehmen finanziert: sira Kinderbetreuung, Comgy und ChargeX. Die Mini-Kitas von sira tragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. Comgy erleichtert das Energiesparen für Mietende und Immobilienverwaltungen. ChargeX entwickelt günstige und skalierbare Ladeinfrastruktur für die Verkehrswende.

BonVenture ist die erste Beteiligungsgesellschaft für High-Impact-Investing in Kontinentaleuropa und gestaltet den Markt seit 18 Jahren. Das nun eingeworbene Fondsvolumen von 50 Millionen Euro spiegelt die gute Entwicklung des Markts wider. „Der Markt für Impact-Unternehmen entwickelt sich sehr positiv. Die Unternehmen sind professionell aufgestellt, die Arbeit an den globalen Herausforderungen unserer Zeit gewinnt Momentum und ist wichtiger denn je. Die Pandemie hat außerdem gezeigt, dass Impact-Unternehmen besonders krisenresilient sind“, so Angela Lawaldt, Managing Partner bei BonVenture.

Unterstützung für Impact-Unternehmen geht über das Finanzielle hinaus

Im Zuge einer Beteiligung steht BonVenture seinen Portfolio-Unternehmen als Partner zur Seite: Neben dem Kapital unterstützt das BonVenture-Team die Unternehmer*innen auch bei Geschäftsentwicklung und -finanzen, im Recruiting sowie mit seinem breiten Netzwerk und seiner engagierten Investorenschaft. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden und bereits erste Umsätze erzielen.

Mehr zum Finanzierungsprozess finden interessierte Sozialunternehmer*innen unter www.bonventure.de/sozialunternehmen.

Quelle BonVenture/Sichtbarmacher