Botanyia setzt Zimmerpflanzen jetzt ganz neu in Szene

Stilvoller Pflanzen-Übertopf in Sandstein- oder Marmor-Optik, mit praktischem Magnetverschluss

Das innovative Must-have für alle Pflanzenliebhaber: innen: Botanyia setzt Zimmerpflanzen ganz neu in Szene! Der Übertopf in edler Naturstein-Optik verleiht dem Blumentopf einen stilvollen, natürlichen Look. Ein zusätzlicher Vorteil: Botanyia umschließt die Pflanze vollständig – so ist sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und benötigt weniger Wasser!



In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ haben Jeffrey Javelona und Valentin Muckle ihren Erfindergeist und Sinn für Design bewiesen. Begeistert von dem praktischen und edlen Topf ging Ralf Dümmel einen Deal mit den beiden Gründern ein.

„Botanyia würde es heute ohne meine bezaubernde Freundin Milena gar nicht geben. Sie liebt Pflanzen und ich habe ihr versprochen, sie immer glücklich zu machen – deswegen wollte ich einen perfekten Übertopf für sie entwickeln. Er sollte eine schicke Natur-Optik haben und nützlich für die Pflanze sein – so entstand Botanyia. Gemeinsam mit Ralf und seinem Team bringen wir den Stein jetzt so richtig ins Rollen!“ Jeffrey Javelona, Gründer von Botanyia

In stilvoller Sandstein- und Marmor-Optik bringt Botanyia die Schönheit der Natur in jeden Raum!

Einfach die Lieblingspflanze in den mitgelieferten Blumentopf mit Untersetzer setzen, Botanyia öffnen, um den Topf legen und per Magnetverschluss schließen. So ragt nur noch die Pflanze oben raus und die Botanyia Naturstein-Optik fügt sich perfekt ein. Der innovative Topf sieht nicht nur toll aus, sondern schützt die Pflanze auch vor Sonneneinstrahlung – dank seiner umschließenden Form. So benötigt sie weniger Wasser.

Auch spontanes Umdekorieren ist mit Botanyia kein Problem: Einfach schnell mit dem praktischen Magnetverschluss wieder öffnen und Pflanze austauschen! Seine spezielle Form sorgt für einen sicheren Stand und passt optimal für ein- und mehrstämmige Pflanzen – wie etwa exotische Bonsai-Bäume oder Palmen. Mit einem Gewicht von unter einem Kilo eignet Botanyia sich auch auf Fensterbänken oder Regalbrettern. Ob trendiger „Urban Jungle“-Look oder elegant-schlichte Einrichtung – Botanyia ist überall ein echter Hingucker. Dieses moderne Upgrade für jede Zimmerpflanze darf in keinem Haushalt mehr fehlen!

Botanyia ist unter www.botanyia.eu aktuell für 19,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Jeffrey und Valentin haben die innovative Blumentopf-Abdeckung erfunden und das auch noch in einem senastionellen Design. Botanyia besticht einfach durch seine ästhetische Optik und schützt zusätzlich die Pflanzenerde vor dem Sonnenlicht, so muss man seine Zimmerpflanzen weniger gießen! WIN-WIN für alle Seiten: Pflanzen und Besitzer:innen.“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Lässt das Zuhause aufblühen – der schicke Übertopf setzt Zimmerpflanzen natürlich in Szene

Formschöner Pflanzen-Übertopf in Naturstein-Optik – ein echter Hingucker in jedem Raum

Im edlen Marmor- oder schlichten Sandstein-Design

Starker Magnetverschluss: schnell und einfach öffnen, Pflanzen tauschen und umdekorieren

Optimal geformte Öffnung für ein- und mehrstämmige Pflanzen, zum Beispiel Bonsai-Bäume und Palmen

Verhindert Umfallen und sorgt für einen stabilen Stand der Pflanze

Schützt vor Sonneneinstrahlung – weniger Gießen nötig

Leichtes Material – auch für Fensterbänke und Regale ideal

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Quelle: DS Unternehmensgruppe