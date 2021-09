glossy DREAMS – Sneaker erstrahlen in neuem Glanz!

Neuer Glanz für die Lieblingssneaker: glossy DREAMS frischt die Nähte getragener Schuhe auf und schützt vor Schmutz und Ablagerungen – daher auch für neue Schuhe zu empfehlen!

Kein Verfransen der Nähte, keine Beschädigung – für eine langanhaltend saubere Optik

glossy DREAMS bringt neuen Glanz auf die Schuhnähte! Der Imprägnierstift schützt nicht nur vor Schmutz, sondern entfernt ihn auch und frischt die Nähte getragener Schuhe auf. Jetzt können Sneakerfans ihre Schuhe einfach mit glossy DREAMS ausbessern – schon sehen die Nähte wieder aus wie neu und bleiben länger sauber! Daher auch zum Schutz neuer Sneaker unentbehrlich!



Sneakerliebhaberin Lina Bouhmidi störte sich daran, dass ihre weißen Schuhe schnell verschmutzten und abgetragen aussahen – also erfand sie kurzerhand den genialen Imprägnierstift und gründete ihr Startup glossy DREAMS. In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ konnte die 20-jährige Jura-Studentin Ralf Dümmel überzeugen: Begeistert von Produkt und Gründerin schloss der Investor einen Deal mit glossy DREAMS ab.

*Nach der Aufzeichnung benannte sich das Startup um:

Aus Glossy Seams wurde glossy DREAMS!

„Ich liebe Sneaker und finde es schade, dass so viele davon im Müll landen, nur weil sie schnell schmutzig aussehen. Mich motiviert es, dass ich Menschen im Alltag mit meinem Problemlöser helfen kann, ihre Schuhe wieder aufzupeppen!“ Lina Bouhmidi, Gründerin von glossy DREAMS

Der glossy DREAMS Imprägnierstift umhüllt die Schuhnaht mit einem Schutzfilm – so bleiben sie länger sauber und bereiten noch lange Freude. Dank seiner zweifachen Wirkung imprägniert er aber nicht nur, sondern befreit die Nähte auch von Schmutz und Ablagerungen. Einfach groben Schmutz vor dem Imprägnieren mit einem feuchten Tuch entfernen, dann mit glossy DREAMS die Nähte gezielt und punktuell behandeln. Nach nur 30 bis 40 Sekunden ist die Naht trocken – und die Lieblingssneaker sehen wieder aus wie neu. glossy DREAMS lässt alte Schuhe in neuem Glanz erstrahlen und schützt neu gekaufte Exemplare langfristig – für ein sichtbares Ergebnis in wenigen Minuten und eine langanhaltend saubere Optik. Das neue Must-have für alle „Sneakerheads“ ist in Weiß und Schwarz erhältlich.

glossy DREAMS ist unter www.glossydreams.de aktuell für 5,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.



„WOW, Lina ist einfach eine mega Gründerin und das mit gerade mal 20 Jahren! Sie hat ein Produkt erfunden, welches weiße Sneakernähte weiß bleiben lässt und das Geniale? Egal, ob ihr in Pfützen springt, auf Festivals tanzt oder im Wald spazieren geht. Die Sneakernähte bleiben weiß.” Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Neuer Glanz und langfristiger Schutz für die Lieblingsschuhe

Der Imprägnierstift frischt die Nähte getragener Schuhe auf

Zweifache Wirkung: Befreit von Schmutz und Ablagerungen und beugt weiteren Verschmutzungen vor – daher auch für neue Schuhe unentbehrlich

Umhüllt die Schuhnaht mit einem Schutzfilm

Kein Verfransen und keine Beschädigung der Nähte

Für eine langanhaltend saubere Optik

Sneaker wie neu – in wenigen Minuten: Einfach die Naht mit einem Feuchttuch vorbehandeln und von grobem Schmutz befreien, dann glossy DREAMS auftragen, 30 bis 40 Sekunden trocknen lassen und nachwischen

Sneaker bleiben länger schön und landen nicht frühzeitig im Müll – gut für den Geldbeutel und die Umwelt

In Weiß und Schwarz erhältlich

Ein Stift (8 ml) reicht für drei Anwendungen

Für Glatt- und Kunstleder geeignet

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Quelle: DS Unternehmensgruppe