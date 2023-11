bottleplus revolutioniert das Sprudelwassertrinken

Weltweit kommen täglich 1,3 Milliarden PET-Flaschen in den Umlauf. Nur 30 Prozent werden recycelt. Das Ergebnis: eine erhebliche Belastung für die Umwelt. Besonders Fans von Sprudelwasser plagt dadurch oft ein schlechtes Gewissen, denn unterwegs kommt man um den Kauf von PET- Flaschen nicht herum. Christian Käser und Linus Lingg, die Gründer des Schweizer Start-Ups bottleplus, haben eine wiederverwendbare Flasche entwickelt, die nicht nur die Umwelt schützt, sondern bis zu sechs Liter Wasser problemlos unterwegs sprudelt. Der Launch der spark bottle ist für Frühling 2024 geplant.

spark bottle – So funktionierts:

Die spark bottle von bottleplus verwandelt mit nur einem Knopfdruck 0,6 Liter Wasser in köstliches Sprudelwasser – und das immer und überall. Das Herzstück der Flasche ist ein Gastank am Boden der Flasche, der sogenannte Carboniser. Dieser wird über die Auffüllstation von bottleplus, die mit herkömmlichen CO2-Zylindern kompatibel ist, zu Hause mit CO2-Gas aufgeladen. Mit jeder Ladung können bis zu zehn Flaschen Wasser gesprudelt werden, was sechs Litern entspricht. Das Design der spark bottle ist ästhetisch und praktisch zugleich. Zudem lässt sich die Flasche dank dem abschraubbaren Carboniser super leicht reinigen und kommt in vier trendigen Farben. Das Starterset mit einer Auffüllstation, einer spark bottle und einem CO2-Zylinder kann für 249 € auf bottleplus.com bestellt werden.

bottleplus – So kam die Idee:

“Ich war immer wieder genervt, dass meine Trinkflasche mein daheim gesprudeltes Wasser nicht lange sprudelig halten konnte”, sagt Christian Käser, Umweltingenieur, Gründer und leidenschaftlicher Sprudelwassertrinker. Als sein Sprudelwasser unterwegs mal wieder Kohlensäure verlor, dachte Christian darüber nach, wie großartig es wäre, sein Wasser auf Knopfdruck wieder aufsprudeln zu können. So entstand 2020 die Idee für die spark bottle von bottleplus. “Wir sind stolz darauf, mit bottleplus unseren Beitrag zur Reduzierung von Plastikabfällen und zur Förderung einer umweltfreundlicheren Lebensweise leisten zu können”, erklärt Linus.

Quelle BottlePlus AG