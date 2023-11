Fed: Märkte verstehen schlechte Nachrichten als gute Nachrichten

Den Zinsentscheid der Fed kommentieren Florian Ielpo, Head of Macro, Multi Asset Group bei Lombard Odier Asset Management (LOIM) und Jack McIntyre, Portfolio Manager bei Brandywine Global, Teil von Franklin Templeton:

(1) Märkte verstehen schlechte Nachrichten als gute Nachrichten

Fixed Income könnte von Trendwende profitieren

Florian Ielpo, Head of Macro, Multi Asset Group, Lombard Odier Asset Management

Die Fed und der ISM vertraten in Bezug auf das Wachstum eine ähnliche Auffassung, die sich jedoch von den Entwicklungen der letzten Zeit unterscheidet. Wir haben uns an ein robustes Wachstum in den USA gewöhnt, und die jüngste Erholung des verarbeitenden Gewerbes war damit vereinbar. Die beiden gestrigen makroökonomischen Meldungen vermittelten einen vorsichtigeren Blick auf die Wirtschaft, den der Markt als „schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ verstand.

Der gestrige ISM-Bericht war ausgesprochen schlecht. Der Leitindikator ging zurück, die Auftragseingänge sanken und blieben hinter den Erwartungen zurück, und auch die Beschäftigungskomponente war rückläufig. Die Märkte erholen sich derzeit angesichts der niedrigeren Zinssätze, aber die Gewinnerwartungen entwickeln sich nicht entsprechend.

Auch die Aussage „schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ wird wahrscheinlich eher früher als später in Frage gestellt werden. Gestern sanken die Renditen um 16 Basispunkte und die Aktien legten um 1,6 % zu: Die 10-jährige Duration in Aktien ist nach wie vor der wichtigste Treiber für den S&P500, und wenn die Zinsen um weitere 20 Basispunkte sinken, wäre ein Anstieg der Aktien um etwa 2 % nicht überraschend.

Wenn dann das Zinsniveau von 4,5 % überschritten wird, könnten die Erträge erneut in Frage gestellt werden, und schlechte Nachrichten für das Wachstum könnten zu schlechten Nachrichten für Aktien und Kredite werden. In der Zwischenzeit würden engere Spreads und höhere Aktien nicht überraschen.

Die Fed hat gestern nicht das Handtuch geworfen, aber die Änderungen in der Rede stehen im Einklang mit einer moderateren Wachstumssituation. Was sich aus der Rede ergibt, ist im Wesentlichen nur ein erstes Stirnrunzeln über die reale Wachstumssituation, das die Märkte als „schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht“ auffassen wollen.

Mit dem ISM-Bericht besteht die Möglichkeit, über diese erste Marktreaktion hinwegzusehen. Der gestrige Tag war kurz- und mittelfristig eine gute Nachricht für die Duration, aber nur kurzfristig eine gute Nachricht für Aktien und Kredite. Es ist noch zu früh, um von einer Rezession zu sprechen, aber es zeichnet sich eine Trendwende ab, von der festverzinsliche Wertpapiere profitieren könnten, die jedoch andere Anlageklassen belastet, während der jüngste Abwärtstrend beendet wird.

(2) Powells Ton wird kämpferischer

Jack McIntyre, Portfolio Manager bei Brandywine Global, Teil von Franklin Templeton

Wie erwartet hat die Fed die Zinssätze beibehalten und – wenig überraschend – auf die Stärke der US-Wirtschaft im dritten Quartal hingewiesen. Sie hat auch auf die Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch die „Bond Vigilantes“ während des Quartals hingewiesen. Nun stellt sich die Frage, ob die „Vigilantes der Aktienmärkte“ die gleichen Signale senden werden. Insgesamt war Powells Ton etwas kämpferischer , und die Fed zeigte sich nicht besonders zuversichtlich, dass ihre Geldpolitik genug getan hat, um die Inflation auf 2 % zu drücken.

Wir gehen davon aus, dass das vierte Quartal völlig anders verlaufen wird als die vergangenen drei Monate und sind optimistisch, dass die Inflation das Ziel der Fed erreichen wird. Das einzige Problem ist das Timing. Wenn die Fed ihre Geldpolitik weiter strafft, wird sie eine Rezession beschleunigen. Anleger sollten in Erwägung ziehen, Staatsanleihen zu kaufen, um sich gegen eine Fehlentscheidung der Fed abzusichern.

