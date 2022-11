Brainlab AG wird Platin-Partner der TUM Venture Labs

Die Brainlab AG fördert künftig mit einem Millionenbetrag als Platin-Partner die TUM Venture Labs im Bereich Healthcare. Die von der Technischen Universität München (TUM) und der UnternehmerTUM betriebenen TUM Venture Labs unterstützen Start-up-Aktivitäten und Unternehmensgründungen von Studierenden und Forschenden mit einem weltweit wettbewerbsfähigen Förderprogramm.

Das TUM Venture Lab Healthcare zielt auf Innovationen im Bereich Wirkstoffentwicklung, Digital Health und Medizintechnik ab. Dabei stehen auch Technologien zur Integration und besseren Nutzung von medizinischen Daten durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen im Fokus.

„Vielversprechende Partnerschaft“

Brainlab-Gründer und Vorstandsvorsitzender Stefan Vilsmeier zur Partnerschaft: „Brainlab steht als Münchener Unternehmen bereits seit vielen Jahren in engem Austausch mit der TUM – eine der führenden Universitäten Europas. Uns vereint das gemeinsame Ziel Innovationen im Bereich der Medizintechnik voranzutreiben. Daher freuen wir uns sehr über die Partnerschaft und die Kooperation mit dem TUM Venture Lab Healthcare. Es ist uns ein großes Anliegen das Healthcare-Ökosystem zu stärken und als ehemaligem TUM Studenten und Firmengründer liegt es mir besonders am Herzen, Start-ups in diesem Bereich zu fördern.“

TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann sagt: „Stefan Vilsmeier hat gezeigt, wie man ein Unternehmen aus dem Nichts in die internationale Spitze der Medizintechnik führt. Mit ihm und seinem Unternehmen Brainlab bekommen die Start-ups hervorragende Mentoren und Partner an die Seite. Mit dieser intellektuellen und finanziellen Unterstützung bekommt das TUM Venture Lab Healthcare einen kraftvollen Anschub.“

Brainlab und die TUM Venture Labs

Brainlab wird seine Expertise in der Medizintechnik und der internationalen Implementierung von medizinischen Innovationen einbringen und setzt auf einen intensiven fachlichen Austausch mit den Gründungsteams und dem Management des TUM Venture Labs. Im Herbst dieses Jahres wurde Brainlab gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf für den Deutschen Zukunftspreis 2022 nominiert. Das Unternehmen aus München ist auf digitale Medizintechnologien und die intelligente Nutzung von Bildgebungsdaten spezialisiert.

Die TUM Venture Labs begleiten mit Fortbildungs- und Inkubatorprogrammen die Gründungen individuell von der Teamfindung über die Entwicklung des Geschäftsmodells bis zur Unterstützung bei der Finanzierung. Damit nicht nur vereinzelte Start-ups, sondern ganze Familien von Start-ups entstehen können, stellt das Ökosystem von TUM und UnternehmerTUM eine Verbindung zur internationalen Spitzenforschung, ein tiefes Verständnis für den spezifischen Markt und die Vernetzung mit hochkarätigen Partnern sicher. Insgesamt gibt es derzeit elf TUM Venture Labs für unterschiedliche Themenfelder.

Bild Vertragsunterzeichnung : Die Technische Universitaet Muenchen vertreten durch den Praesidenten Prof. Thomas Hofmann und der Brainlab AG vertreten durch den CEO Stefan Vilsmaier besiegeln die Platinpartnerschaft zwischen der Brainlab AG und dem TUM Venture Lab Healtcare ; abgebildete Personen(v.l.n.r.): Stefan Vilsmaier_ CEO Brainlab AG; Prof. Thomas Hofmann_Praesident der Technischen Universitaet Muenchen; Ort: Praesidialzimmer der Technische Universitaet Muenchen; Arcisstraße 21, 80333 Muenchen ; Datum: 17.11.2022 ; Copyright: Uli Benz / TUM

Quelle TUM – Technische Universität München