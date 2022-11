CNC24 erweitert sein Angebot und ist nun Komplettanbieter für die Fertigung von Spritzgussbauteilen. Die digitale und global tätige Fertigungsplattform bietet damit die komplette Supply Chain Lösung für Bauteile aller Stückzahlen an.

Das Berliner Start-up CNC24 wächst in wirtschaftlich angespannten Zeiten weiter. Systematisch und kontinuierlich baut der Smart Manufacturer sein Angebotsspektrum aus und kann nun im Bereich Spritzgussbauteile das komplette Spektrum an Fertigungsverfahren anbieten. Ab sofort finden Kunden damit eine komplette Supply Chain Lösung für Präzisionsbauteile aller Stückzahlen vor. Willi Ruopp, CEO und Co-Founder, blickt optimistisch in die Zukunft: “Wir verstehen uns als die erweiterte Einkaufsabteilung unserer Kunden. Der Ausbau unseres Angebotes im Spritzguss ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, der führende Marktplatz für die Beschaffung von Bauteilen zu werden. CNC24 ist der einzige Player in Deutschland, der alle Fertigungsverfahren und Stückzahlen, vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung, auf einer Plattform vereint.”

Fertigungsmethoden im Spritzguss

CNC24 arbeitet bereits mit über 500 ausgewählten Fertigern weltweit zusammen und erweitert zielgerichtet die Zahl der Lieferanten, um das Angebotsspektrum für seine rund 1000 Kunden zu erweitern. Ein Fokus liegt dabei auf der Expertise der Fertigungspartner: „Die Herausforderung liegt nicht darin, Fertiger für bestimmte Verfahren zu finden. Sie müssen die strengen Qualitätsstandards von CNC24 erfüllen und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit mitbringen.“, erläutert Marlon Gerat, Chief Production Officer und Co-Founder. Eine Reklamationsquote von 0,17 % bestätigt die hohen Ansprüche an die Lieferanten. Neben der regulären Qualitätskontrolle in der Fertigung durchlaufen alle Bauteile eine zusätzliche Qualitätskontrolle im hauseigenen Messzentrum von CNC24, bevor sie an die Kunden gehen.

Im Bereich des Spritzgussverfahrens deckt CNC24 nun das Komplettangebot ab. Kunden können Bauteile im Insert Moulding, Over Moulding, Silikon-Spritzguss (LSR), Plastik-Spritzguss, Mehrkomponentenspritzguss und Compression-Molding-Verfahren (CM) über die Plattform in Auftrag geben. Damit reagiert CNC24 direkt auf die Nachfrage bei seinen Kunden, denn der Spritzguss ist für die preisgünstige Serienfertigung vieler Produkte alternativlos. Es ist ein Fertigungsverfahren mit hohen Durchlaufzeiten, das die Serienfertigung in großen Stückzahlen ermöglicht

Bild Gründer CNC24_v.l.n.r. Willi Ruopp, Marlon Gerat

Quelle schoesslers GmbH