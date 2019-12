Ein FinTech-Start Up auf der Überholspur

BuchhaltungsButler gehört zu den wachstumsstärksten Digitalunternehmen

Dynamisch & innovativ. Das Berliner Softwareunternehmen „BuchhaltungsButler“ schafft mit seiner innovativen Buchhaltungssoftware den Sprung in die Liste der 50 am stärksten wachsenden Digitalunternehmen. Im Jahr 2015 legten die Gründer Maximilian und Konrad den Grundstein für die diesjährige Auszeichnung und entwickelten eine Cloudlösung, die den Bereich Finanzbuchhaltung neu denkt.

Dabei ist der Name „BuchhaltungsButler“ Programm: mithilfe KI-gestützter Funktionen lässt sich die Buchhaltung von Unternehmen um bis zu 80 % automatisieren und eine erhebliche Prozessoptimierung erzielen, die sich nachhaltig für Unternehmen auszahlt.

„Die Rechnungsverarbeitung und die Buchhaltung sind in den meisten Unternehmen Prozesse, die zumeist analog und ohne nennenswerte Automatismen ablaufen“, so Geschäftsführer Maximilian und fügt hinzu: „In kaum einem Unternehmensbereich lässt sich prozentual eine solche Kosteneinsparung realisieren wie in der Buchhaltung. Dieses Potential möchten wir ausschöpfen.“

BuchhaltungsButler: das Produkt im Fokus.

BuchhaltungsButler automatisiert die Buchhaltung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Die Cloud-Software stellt dabei die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater in den Fokus, kann aber auch als ganzheitliche Inhouse-Lösung, bis hin zur Generierung der BWA und Umsatzsteuer-Voranmeldung, genutzt werden.

Die Mission von BuchhaltungsButler: einen Großteil der manuellen Tätigkeiten der Finanzbuchhaltung maximal zu automatisieren. Die Software liest Belege aus, versteht sie und ordnet diese automatisch den Kontotransaktionen zu. Aus der Transaktion und dem Beleg wird ein Buchungsvorschlag generiert und umfangreiche Stichwortverzeichnisse ermöglichen selbst Nutzern mit geringen Buchhaltungskenntnissen die Anwendung.

„Die intuitive Handhabung erleichtert die Implementierung der Anwendung im Unternehmen deutlich. Das System lässt sich von jedem Anwender mit kaufmännischem Grundverständnis sehr einfach bedienen“, erklärt Maximilian.

Die Benutzerfreundlichkeit, die technische Innovation und der visionäre Gründergeist werden von den Kunden honoriert: BuchhaltungsButler erzielt den 44. Platz bei den diesjährigen Gründerszene Awards der wachstumsstärksten Digitalunternehmen Deutschlands.

Quelle BuchhaltungsButler GmbH