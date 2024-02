Bunter Frühlingszauber in Büsum

Mit dem Frühlingsanfang erwacht die Nordseeküste zu neuem Leben, und Büsum lädt Einheimische und Besucher gleichermaßen ein, die wärmere Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Der idyllische Ort erwartet seine Gäste mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten und Veranstaltungen wie dem verkaufsoffenen Sonntag am 10. März, die am 25. März wieder startenden Schifffahrten, die 10. Drachenflugtage vom 30. März bis 1. April oder einem Spaziergang im blühenden Wohlfühlgarten und am Meer.

von entspannten Spaziergängen entlang des Deichs bis hin zu Schifffahrten mit Erlebnisfaktor bietet Büsum für jeden Geschmack etwas. Naturliebhaber können die einzigartige Flora und Fauna der Nordsee bei geführten Wattwanderungen oder bei einem Spaziergang im blumengesäumten Wohlfühlgarten entdecken oder sich an der frischen Meeresbrise erfreuen, während sie dem Ruf der Möwen lauschen.

Am 10. März öffnen die Einzelhändler Büsums zum verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr ihre Türen und freuen sich auf viele Besucher. Live Musik am Rathausplatz lädt an diesem Tag zum Verweilen ein, und kulinarisch haben viele Gastronomen passende Frühlingsgerichte im Angebot.

Schiff Ahoi heißt es ab dem 25. März 2024, wenn die Ausflugsfahrten ab Büsum starten und zwei Tage später bietet die Reederei Adler&Eils ab Büsum wieder Schiffstouren nach Helgoland an.

Kulturelle Unterhaltung bieten die in diesem Jahr zum 10. Mal stattfindenden Drachenflugtage, die den Frühlingshimmel erstmalig an drei Tagen vom 30. März bis 1. April mit bunten Drachen zum Leuchten bringt.

Die gastronomische Szene Büsums lädt dazu ein, die kulinarischen Genüsse der Region zu entdecken. Frischer Nordseefisch und regionale Spezialitäten werden in gemütlichen Restaurants und urigen Cafés serviert, die zum Verweilen und Genießen einladen.

Büsum heißt seine Gäste herzlich willkommen, den Frühling an der Nordsee mit allen Sinnen zu erleben.

