Visit Finland präsentiert den ersten Rentier-Influencer der Welt

Visit Finland präsentiert eine neue und exklusive Partnerschaft mit dem ersten Rentier-Influencer der Welt. Vesku ist der Botschafter der neuen Sommerkampagne „Trust the Wilderniss“ von Lappland. Auf seiner eigenen Instagram-Seite @veskuthereindeer nimmt er seine Follower mit auf eine besondere Reise durch seine Heimat Lappland und gibt dabei exklusive Tipps für Reisende. Als Teil dieser einzigartigen Kampagne lädt Vesku sechs glückliche Menschen dazu ein, eine seiner sorgfältig zusammengestellten Reisen zu Finnlands nördlichem Juwel und seiner Heimat Lappland, für ein Sommerabenteuer zu gewinnen.

Bekannt als Europas letzte Wildnis, wird Lappland oft als Winterziel für Weihnachtsmannsucher wahrgenommen. Diesen Sommer aber überzeugt Vesku die Welt der sozialen Medien vom Gegenteil, indem er mit Top-Reisezielen wie Levi, Ruka-Kuusamo, Ylläs, Pyhä-Luosto, Kemi und Lapland North zusammenarbeitet, um seine fesselnden Reisen durch die Wildnis von Lappland auf seiner Instagram-Seite zu teilen.

Das sagt Vesku zur Kampagne: „Ich bin in der letzten Wildnis Europas geboren und liebe meine Heimat in Lappland. Ich wette, Ihr wusstet nicht, dass in Lappland mehr Rentiere als Menschen leben – es gibt 210.000 von uns! Ich liebe es, Teil einer so vielfältigen Herde zu sein. Obwohl ich viele Rentier-Freunde habe, mit denen ich spielen kann, habe ich auch enge Freundschaften mit Menschen – vor allem mit meiner Rentierzüchterfamilie. Es mag überraschend klingen, aber meine menschlichen Freunde und ich haben so viel gemeinsam, und ich zeige ihnen meine Lieblingsplätze in Lappland.“

Diese einzigartige Kampagne lädt die Welt ein, die ungezähmte Schönheit und die einzigartigen Erfahrungen zu erleben, die Lappland im Sommer zu bieten hat. Vesku möchte seinen Followern zeigen, wie man mehr wie ein Rentier leben kann – mit einer achtsamen, naturnahen und nachhaltigen Lebensweise.

„Ich möchte nicht angeben, aber meine menschlichen Freunde sagen, dass ich globales Influencer-Potenzial habe! Während der Dreharbeiten zu dieser Kampagne konnte ich durch Lappland reisen, so viele schöne Orte besuchen und an vielen lustigen Aktivitäten teilnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass auch Reisende Spaß daran haben würden. Ich habe Beeren und Pilze gegessen, bin durch die Nationalparks gestreift, in kristallklarem Wasser geschwommen, habe Yoga gemacht, bin auf einen Berg geklettert und habe mit meinen Kumpels Strandpartys gefeiert. Was kann man sich sonst noch von einem Sommerabenteuer wünschen?“, sagt Vesku zu seinen Ausflügen in die Wildnis Lapplands.

Im Rahmen dieser exklusiven Kampagne verlost Vesku auf seinem Instagram-Account sechs Reisen in die letzte Wildnis Europas und bietet seinen Followern die Möglichkeit, in die atemberaubenden Regionen Lapplands einzutauchen – von den Küsten von Kemi und den ausgedehnten Wäldern von Ruka-Kuusamo über die atemberaubenden Fjälls von Levi, Ylläs und Pyhä-Luosto bis hin zu den Seen von Lapland North Destinations.

Die Gewinner begleiten Vesku auf seiner Reise durch Lappland. Ab dem 6. März 2024 startet Vesku seinen „Where Am I Wednesday“-Wettbewerb. Die Teilnehmer des Gewinnspiels müssen erraten, wo Vesku sich in Lappland aufhält. Er selbst gibt Hinweise zur richtigen Lösung. Drei Reisen werden in den ersten zwei Wochen der Gewinnspiellaufzeit verlost, danach haben die Teilnehmer eine Woche Zeit, um eine von drei weiteren Reisen zu gewinnen. Auf die Gewinner wartet ein Vier-Nächte-Urlaub für zwei Personen im sommerlichen Lappland, inklusive Economy-Flug mit Finnair, vier Übernachtungen und zwei Aktivitäten. Die Reise muss zwischen dem 17. Juni und dem 30. September 2024 stattfinden.

„Für unsere Gewinner gibt es eine Menge zu erleben, was Kultur, Veranstaltungen, Essen und Unterkünfte angeht. Lappland bietet einige Aktivitäten wie Goldwaschen, Rafting, Radfahren, Yoga mit uns Rentieren, in die Sauna gehen oder den Besuch der Sommerfestivals zur Sonnenwende. Dank unserer Mitternachtssonne haben Besucher im Sommer genügend Tageslicht, um Lappland und alles, was es zu bieten hat, zu genießen“, versichert Vesku.

Heli Jimenez, Senior Director International Marketing & PR von Business Finland, über die Kampagne und die Zusammenarbeit mit dem beliebten Rentier Vesku: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vesku im Rahmen unserer neuen Kampagne – es gibt keinen besseren Botschafter für den Sommer in Lappland als ein echtes einheimisches Rentier. Vesku hat die perfekten Routen für Rentiere und Menschen gleichermaßen geschaffen, um ein authentisches Lappland-Erlebnis zu genießen und die ungezähmte Schönheit Nordfinnlands zu erkunden. Wir sind besonders begeistert von den Reisen, die wir mit Vesku verlosen. Wir möchten den Besuchern die Lebensweise der Rentiere näherbringen, die so gut zum finnischen Lebensstil passt. Zeit in der freien Natur zu verbringen und Essen mit frischen, aus dem Wald stammenden Zutaten zu genießen, das ist der perfekte Sommer.“

Bild:Vesku, der Rentier-Influencer © KotaCollective and @veskuthereindeer

Quelle:global communication experts