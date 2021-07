Der Burger & Delivery Profi eröffnet seinen 100. Standort

Begonnen hat alles mit der Idee „Premium-Burger & Premium- Delivery aus einer Hand“ und mit dem ersten Standort in Hamburg. Das war vor elf Jahren. Ende Juni hat das von Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz gegründete Unternehmen burgerme nun den deutschlandweit 100. Store eröffnet. Und die Expansion geht unaufhaltsam weiter. Das Ziel bis Ende des Jahres: 50 weitere Burger-Grills.

„Mit dem 100. burgerme ist ein großer Meilenstein erreicht und wir sind sehr stolz darauf ein Unternehmen aufgebaut zu haben, das mittlerweile zu einer der wachstumsstärksten Systemgastronomien der Branche zählt. Unser Bestreben ist es, die Expansion weiter voranzutreiben und über kurz oder lang ganz Deutschland mit unseren Burgern zu beliefern“, so Stephan Gschöderer. Rezan und Ozan Defli, Franchisepartner des 100. burgerme Stores in Hannover Linden, ergänzen: „burgerme ist das perfekte Beispiel dafür, wie man eine Unternehmensidee zum Erfolg bringt. Die Tatsache, dass wir jetzt die 100. Eröffnung in Hannover feiern zeigt, dass die zwei ungebrochenen Trends Premium-Burger und Premium-Delivery nach wie vor ziehen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte burgerme-Team.“

Gerade im letzten Jahr hat sich herausgestellt, dass die Delivery Branche mehr als zeitgemäß und zudem wenig krisenanfällig ist. Mit ihrem Geschäftsmodell Premium-Burger kombiniert mit eigenem Lieferservice trifft burgerme also den Kern der Zeit, was sich auch zeigt: Sowohl die Bestellfrequenz beim Burger Spezialist als auch die Franchise-Anfragen verzeichnen einen enormen Anstieg. „Ohne unsere Franchisepartner wäre der Erfolg nicht möglich. Sie sind das Aushängeschild von burgerme und mit ihrer Energie und dem Elan auch das Herz der Marke. Sie und ihre Mitarbeiter leisten tagtäglich tolle Arbeit, um unsere Kunden mit leckeren und frischen Burgern zu beliefern“, erklärt Johannes Bankwitz.

Die Erfolgsformel von burgerme? „Frischegarantie & Lieferzeitversprechen“! Und das überzeugt nach wie vor: Die Bestellung wird sofort nach Eingang zubereitet und für die Lieferung vorbereitet. Geliefert wird von den eigenen burgerme Kurieren. Der 30 Minuten Radius um den Store garantiert heiße Burger, knusprige Pommes und knackige Salate und somit das absolute Geschmackserlebnis. Sollte die Adresse nicht im Liefergebiet liegen, besteht natürlich die Möglichkeit die Bestellung direkt im Store abzuholen.

Erstklassige Burger aus besten Zutaten

Neben Klassikern wie dem Cheeseburger und Bestsellern wie dem saftigen BBQ Bacon hält die Speisekarte auch Burger mit Grilled und Crunchy Chicken, feinstem Angus-Cross-Beef sowie vegetarische Varianten bereit. Für 100 Prozent Burgergenuss ganz ohne tierische Produkte sorgen der Vegan Cheese und der Vegan Crunchy Burger. Sonderwünsche werden gerne erfüllt – ob mit oder ohne Tomaten, zusätzlichem Käse, ausgewählten Toppings oder als Double-me mit der doppelten Menge Fleisch. Das spezielle Grillverfahren und die auf das Liefergeschäft zugeschnittene Zubereitung sorgen für ein einmaliges Genusserlebnis. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch knackige Blattsalate, herzhaftes Fingerfood wie knusprige (Süßkartoffel-) Pommes, Onion-Rings oder Käse-Ecken und natürlich Desserts für den süßen Abschluss. Am besten einfach selbst ausprobieren!

Bild: burgerme Geschäftsführer Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz

Quelle kiecom GmbH