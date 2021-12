BUSINESS PUNK kooperiert mit dem Berliner Taschenlabel Buckle & Seam

Heute startet eine besondere Aktion des Wirtschaftsmagazins BUSINESS PUNK und des Berliner Taschenlabels Buckle & Seam: Die Partner haben einen exklusiven Business-Weekender entworfen und finanzieren mit dem Verkauf jeder Tasche die Schulbildung für Kinder in Pakistan.

Buckle & Seam ist eine social-impact Marke aus Berlin, die Ledertaschen und -accessoires produziert. Das junge Unternehmen hat eine Partnerschaft mit der AMN Schule ins Leben gerufen, die Mädchen in Karatschi, Pakistan, Zugang zu Bildung ermöglicht. Drei Prozent ihres Nettoumsatzes investiert Buckle & Seam in Bildungsinitiativen.

Zusammen mit BUSINESS PUNK bringt das social-impact Unternehmen eine limitierte Sonderedition seines Weekenders heraus: Die Tasche wird aus hochwertigem Leder fair in Pakistan hergestellt. Das Innenfutter spiegelt die CI von BUSINESS PUNK wider und zeigt neben den beiden Partnerlogos das Wort „Danke“ auf Urdu. Das Besondere an dieser exklusiven Edition ist, dass 30 Prozent des Verkaufspreises direkt als Spende an Bildungsinitiative in Pakistan gehen. Dies erlaubt es pro verkaufte Tasche einem Kind ein Jahr Schulbildung zu ermöglichen. Außerdem wird im Rahmen der Kooperation der Bau einer neuen Schule angestrebt.

Alexander Langer und Julia Krempin, Redaktionsleitung BUSINESS PUNK: „Bei BUSINESS PUNK widmen wir uns großen Innovationen oder beeindruckenden Karrieren. Was wir dabei eigentlich nie erwähnen, weil es als selbstverständlich gilt: Eine gute Grundlagenbildung durch die Schule ist sehr wichtig. Oft genug ermöglicht erst diese den Neugierigen von morgen eine Basis. Daher wollen wir mit der Kooperation von BUSINESS PUNK und Buckle & Seam helfen, die nächste Generation schlauer und selbstbewusster zu machen.“

Der Verkaufspreis liegt bei 399 Euro. Weitere Informationen zu der exklusiven Sonderedition gibt es unter business-punk.com/weekender .

