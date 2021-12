Pinterest-Kampagne – Sara Nuru und Bill Kaulitz inspirieren mit Idea Pins zu persönlichen Weihnachtsgeschenken und Silvester-Looks



Pinterest gibt heute den Start einer deutschlandweiten Kampagne mit Model und Unternehmerin Sara Nuru und Sänger und Modedesigner Bill Kaulitz bekannt. Im Mittelpunkt steht das Thema Inspiration rund um die Festtage, welches über das neue Creator-Format Idea Pins kommuniziert wird. Zwischen dem 2. und 30. Dezember rufen Sara und Bill jeweils mit einem eigenen Idea Pin ihre Community auf Pinterest dazu auf, ihren “Take” (dt. Version, also ein Bild oder Video inspiriert von den Idea Pins von Bill und Sara ) für ein persönliches selbstgemachtes Geschenk (Sara) bzw. einen glamourösen Silvester-Look (Bill) zu teilen. Die Teilnehmer*innen haben die Chance auf Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro.

Die Kampagne startet am 2. Dezember mit dem Idea Pin von Sara Nuru mit einer Anleitung für eine selbst getöpferte Tasse. Pinterest-Nutzer*innen können mit Sara ihren “Take” für ein persönliches, selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk direkt darunter teilen. Sie haben damit die Chance, nicht nur Saras selbst getöpferte Tasse und ein Jahresabo von ihrem Unternehmen nuruCoffee zu gewinnen. Pinterest spendet zudem 3.000 Euro an nuruWomen e.V, Sara Nurus Verein zur Unterstützung von Frauen in Äthiopien. Der oder die Gewinner*in darf entscheiden, in welches Projekt des Vereins die Spende fließt. Das Gewinnspiel zu Saras Idea Pin endet am 15. Dezember.

“Ich finde das Wertvollste, was man jemandem schenken kann, ist Zeit. Zeit, die man investiert, um beispielsweise für jemanden ein Geschenk selbst zu machen. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als zu wissen, dass jemand sich Gedanken gemacht hat, um mir eine Freude zu machen. Mit meinem Pinterest Idea Pin möchte ich andere mit meiner DIY-Geschenkidee inspirieren und mich auch selbst von der Community inspirieren lassen. Ich bin gespannt, welche persönlichen Weihnachtsgeschenke Menschen in diesem Jahr geplant haben.” – Sara Nuru, Model und Gründerin von nuruCoffee.



Am 16. Dezember wird der Idea Pin von Bill Kaulitz veröffentlicht. Er inspiriert darin die Pinterest Community mit seinen Tipps für ein ausgefallenes Silvester-Outfit und ruft dazu auf, ihre Looks unter dem Idea Pin in Form eines “Takes” zu teilen. Die Teilnehmenden haben die Chance, 5.000 Euro von Pinterest für ihre nächste Party zu gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 30. Dezember.

“Ich liebe die Festtage, weil man sich zu kaum einer anderen Zeit im Jahr so oft in Schale werfen kann. Für mich gilt ganz klar das Motto “Mehr ist mehr”, vor allem an Silvester. Pailletten, Glitzer, Leder, Animalprint, knallige Farben und natürlich jede Menge Accessoires – ich möchte die Community auf Pinterest dieses Jahr zur den Feiertagen zu ganz besonderen Looks inspirieren, und bin schon gespannt, ihre Ideen zu sehen.” – Bill Kaulitz, Sänger und Modedesigner.



Pinterest hat in diesem Jahr mit der Einführung von Idea Pins neue Wege für alle Nutzer*innen und Creators geschaffen, hochwertige Inhalte zu veröffentlichen, eine Community aufzubauen und zu inspirieren, und ihre Inhalte zu monetarisieren. Vor allem für professionelle für Creators gestaltet Pinterest damit eine Zukunft, in der sie sich auf Inspiration statt Unterhaltung fokussieren und ihr Publikum in einem ansprechenden, positiven und motivierenden Umfeld erreichen können. Die neuesten Formate und Funktionen zielen darauf ab, gehaltvolle Interaktionen zwischen Creators und ihren Communities zu schaffen. Pinterest bietet ihnen eine positive und inklusive Umgebung für die Erstellung ihrer Inhalte und den Austausch mit ihrer Community. Jede*r Pinterest Nutzer*in kann Idea Pins erstellen und mit “Takes” bestehende Idea Pins reagieren, unabhängig von einem Unternehmenskonto.

Die “Create Your Take”-Kampagne ist am 21. Oktober diesen Jahres mit Superstar Jennifer Lopez und dem Launch des neuen Features “Take” gestartet. In Deutschland läuft sie zwischen dem 2. und 30. Dezember und wird über Pinterest, Facebook, Instagram und Twitter ausgespielt.

Quelle Pinterest Pressebüro/ c/o RCKT GMBH & CO. KG