Frei. Aktiv. Verbunden

Notrufarmband caera wird Gardia

Einfacher, klarer und leichter in der Aussprache: caera ist jetzt Gardia. Das smarte Notrufarmband für Senior:innen hat seinen Namen geändert und zeigt mit Gardia eine freie, aktive und verbundene Seite für mehr Vertrauen im hohen Alter. Vor allem in reifen Jahren möchte man sich noch unabhängig fühlen und frei bewegen können, um weiterhin ein Leben ohne Angst und Sorgen zu führen. Mit Gardia ist man jederzeit mit Hilfe verbunden, wenn man sie benötigt. Das Armband im zeitlosen, modernen Design ist mit nur einem einzigen Knopf ausgestattet und löst bei einem Sturz o.ä. automatisch einen Notruf aus. In einer Notsituation wie z. B. nach Schwindel ist der Knopf leicht zu drücken. Der oder die Betroffene kann damit direkt Verbindung zu einem Angehörigen oder der Notrufzentrale aufnehmen und in Echtzeit Hilfe anfordern. Eine passende App und ein individuelles Abonnement für Angehörige runden das Angebot von Gardia perfekt ab.

Harte Schale. Gleicher Kern. Gardia, der Sicherheitsbegleiter für Freiheit im Alltag.

Auch wenn sich der Name ändert und das Logo angepasst wird, bleibt die Philosophie dieselbe. Gardia lebt sein Engagement für das Notrufarmband mit der gewohnt gleichen Freude, ein Produkt von hoher Qualität zu bieten und gleichzeitig einen persönlichen, professionellen und vertrauensvollen Kontakt zu seinen Kund:innen zu pflegen. Per Telefon kann man wie gewohnt den Kundenservice erreichen, der z. B. bei allen Fragen rund um die Inbetriebnahme des Notrufarmbands unterstützend zur Seite steht. Innovation, Funktion und Zuverlässigkeit stehen bei Gardia an erster Stelle und zeichnen auch die Werte des Unternehmens aus. Gemeinsam mit Beurer arbeitet Gardia daran, die Gesundheit seiner Kunden zu unterstützen und verbindet modernste Technik und Kommunikation. „Mit Gardia schaffen wir einen klaren Namen für eine klare Kommunikation und stärken das Vertrauen in unsere Kunden“, so Marlon Besuch, CEO und Co-Founder von Gardia.

Frei im Alltag. Sicher im Notfall.

Freiheit. Selbstbestimmtheit. Sicherheit. Das ist es, was man sich auch im Alter noch erhalten möchte. Mit Gardia ist das nahezu jederzeit und überall möglich. Das sagen Kund:innen über das Notrufarmband:

-89% der Gardia Träger:innen fühlen sich sicherer, seitdem sie Gardia tragen

89% der Gardia Träger:innen erleben einen sorgenfreien Alltag

-89 % der Angehörigen fühlen sich sorgenfreier im Alltag, seitdem ihr/e Angehörige/r Gardia trägt

38,5% der Gardia Träger:innen sind aktiver im Alltag, seitdem sie Gardia tragen

Gardia kommt mit praktischer App und einem passenden Abonnement, das alle Gebühren für die integrierte eSIM im Armband abdeckt und unbegrenztes Datenvolumen garantiert. Vom BasisPaket bis zum PflegePlus Angebot sind stets die jeweiligen Bedürfnisse abgedeckt. Beim PflegePlus Paket können die monatlichen Abonnementgebühren bei einer erfolgreichen Kostenübernahme durch die Pflegekasse auch vollständig übernommen werden.

Über Gardia

In der Studienzeit entwickelten Marlon Besuch und Michael Hummels die Idee für caera, ein smartes Notrufarmband für mehr Sicherheit älterer Menschen. Getrieben von persönlichen Erfahrungen in ihren Familien, gründeten sie 2019 das stark wachsende Startup Microsynetics, welches sein Notrufarmband seit dem Re-Launch im März 2025 Gardia nennt. Mit über 40 Mitarbeitern hat Gardia heute seinen Sitz im Herzen von Soest, Nordrhein-Westfalen. Die Teammitglieder von Gardia kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber haben eines gemeinsam – die Sorge um die Sicherheit ihrer Angehörigen. In einer Welt, in der Technologie die Zukunft gestaltet, hat Gardia so auch seine Mission definiert: den Schutz älterer Menschen durch fortschrittliche Notruftechnologie.

Bildcredit © Gardia

Das Notrufarmband von Gardia ist online unter gardia.net erhältlich. Es ist für einmalig 199,95 € zu erwerben und setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

Dank der Kooperation mit Beurer, welche das Notrufarmband ab sofort ebenfalls unter dem Namen Gardia vertreiben, ist es jetzt zusätzlich in ausgewählten Apotheken, Sanitätshäusern und weiteren Fachgeschäften erhältlich. Mehr unter gardia.net

Quelle Sonja Berger Public Relations