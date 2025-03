Let the sunshine in – Vitamin D3 + K2 von éclat

Sommer. Sonne. Vitamine. Auch wenn gerade erst der Frühling vor der Tür steht, freuen wir uns jetzt schon wieder auf zahlreiche Sonnenstunden, die Körper und Seele bereichern. Gerade in den Wintermonaten sind die Tage nicht nur kürzer, sondern auch dunkler und die Zufuhr der Sonne für unseren Körper somit beschränkt. Mit Vitamin D3 + K2 von éclat sind wir ab jetzt das ganze Jahr über ausreichend versorgt, denn eine Flasche reicht für ca. 300 Tage bei täglicher Einnahme von zwei Tropfen.

Daily Dose of Vitamins. Warum ist Vitamin D3 so wichtig?

Der größte Teil des Vitamin D wird vom Körper selbst hergestellt. Dies geschieht, wenn die ultraviolette (UV-)Strahlung der Sonne auf die Haut trifft. In der Folge wird Vitamin D3 (Cholecalciferol) in der Haut gebildet und als inaktive Substanz im Fettgewebe des Körpers gespeichert. In Deutschland ist die Sonne nur fünf Monate im Jahr hell genug, um den Strahlungsbedarf der Haut zu decken. Eine D3-Nahrungsergänzung hat somit gerade in den dunkleren Monaten viele Vorteile.

Vitamin D hilft dem Körper zusätzlich bei der Aufnahme von Kalzium, was wiederum wichtig für starke Knochen und Zähne ist. Es unterstützt das Immunsystem und trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei. Ein Mangel an Vitamin D kann zu Müdigkeit, Schwäche und einem erhöhten Risiko von Knochenbrüchen führen.

Manchmal braucht man auch einen Extraschub Vitamin D: z.B. wenn man dunkle Haut hat, 50 Jahre und älter ist, viel Zeit in Innenräumen verbringt, schwanger ist oder sich vegan/vegetarisch ernährt.

Vitamin K2 ist wichtig für die Aufnahme von D3.

éclat Female Co-Founder Filiz arbeitete jahrelang als unabhängige Apothekerin in den Niederlanden und hat während dieser Zeit sehr oft bemerkt, dass Vitamin D das meistverkaufte Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke war. Täglich hörte sie Erzählungen von Kunden und welche enormen Vorteile Vitamin D für ihre Gesundheit hat. Früher wurde Vitamin D sogar von den Krankenkassen in den Niederlanden übernommen, was heute leider nicht mehr der Fall ist.

éclat glaubt stark an die Kraft von Vitamin D, sodass Gamze und Filiz beschlossen haben, dieses wichtige Vitamin kostenlos anzubieten, um die Gesundheit der Menschen zu unterstützen. Aktuell gibt es beim Kauf von einem Vorteilsbundle Marine Kollagen für 3 Monate einen Jahresvorrat Vitamin D3 + K2 geschenkt.

