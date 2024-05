Cap St Georges: Königliches Erlebnis im Kleopatra-Spa

Im luxuriösen Spa des Cap St Georges Hotel & Resort auf Zypern erwartet die Gäste ein exklusives Verwöhnprogramm, das von den legendären Schönheitsritualen der Königin Kleopatra inspiriert ist. Das größte Spa Zyperns hat sich zum Ziel gesetzt, das Erbe der Schönheit und ihrer Pflege fortzuführen. Es bietet seinen Besuchern ein umfangreiches Angebot an hochwertigen Wellnessbehandlungen in einer erholsamen Umgebung.

Der Frühling auf Zypern lädt nicht nur mit angenehmen Temperaturen um die 26 Grad ein, sondern bietet auch die ideale Gelegenheit, die Insel näher zu erkunden. Besucher können sich eine Auszeit gönnen und persönliches Wohlbefinden erleben, indem sie von den natürlichen Mineralwasserquellen der Insel profitieren, die für ihre hohe Konzentration an Mineralien, wie Magnesium und Kalzium, bekannt sind und für ihre heilenden Eigenschaften geschätzt werden.

Das Kleopatra-Spa im Cap St Georges bietet eine weitere Möglichkeit, sich selbst Gutes zu tun. Benannt nach Königin Kleopatra von Ägypten, die einst die Insel geschenkt bekam, harmonisieren maßgeschneiderte Behandlungen mit modernsten Praktiken und erstklassigen Produkten. Es ist eine idyllische Kulisse für Spa und Wellness, abseits des Trubels der Hochsaison. Das Resort garantiert höchsten Komfort und verwöhnt seine Gäste auf einer Spa-Fläche von 2.585 Quadratmetern.

Heiligtum: Die Ausstattung

Das Kleopatra-Spa im Cap St Georges verspricht königliche Entspannung und exklusive Wellnessbehandlungen in einer luxuriösen Umgebung. Hier können die Gäste in den großzügigen Innenpool eintauchen, sich in Thermal-Saunen verwöhnen lassen und individuelle Treatments in den acht Behandlungsräumen sowie den zwei privaten VIP-Suiten genießen. Besonders hervorzuheben sind das heilsame Rasul-Schlammbad, das smaragdgrüne Hammam, Hydrotherapie-Whirlpools und belebende Erlebnisduschen mit ätherischen Ölen.

Das Spa ist mit einem voll ausgestatteten Fitnesscenter und mehreren Außenpools verbunden. Gäste können im Fun Pool (im Winter beheizt) Spaß haben oder im Thalassa Pool schwimmen. Der beheizte Happy Seal Kidz Pool steht den kleinen Gästen zur Verfügung. Zusätzlich dazu bietet der 130 Meter lange Kafizis Strand mit seiner Blauen Flagge ausgezeichnete Badebedingungen, die Ruhezone fördert nicht-motorisierte Wassersportarten wie Kajak und Paddeln.

Individuelle Treatments à la Kleopatra

In den geschickten Händen erfahrener Therapeuten genießen die Gäste maßgeschneiderte Behandlungen, die von verwöhnenden Ritualen aus aller Welt inspiriert sind – von den exotischen Orten Nordafrikas und Arabiens über die paradiesischen Inseln Polynesiens bis hin zu den spirituellen Oasen von Thailand, Bali, Indien und den majestätischen Alpen. Das Besondere im Wellness-Tempel ist der Einsatz hochwertiger Produkte, darunter exklusive Marken wie Valmont, Cinq Mondes und Kypwell.

Von tief entspannenden Massagen bis hin zu traditionellen Wellness-Techniken wird das allgemeine Wohlbefinden gefördert. Die Wurzeln dieser Praktiken reichen bis in die Zeiten von Kleopatra zurück, die sich bereits damals auf entspannende Badebehandlungen verließ, um ihre Schönheit zu bewahren. Im Spa wird daher viel Wert auf Baderituale gelegt, die mit anschließenden Massagen einhergehen. Das Highlight im Kleopatra-Spa ist die halbstündige Shirodhara-Behandlung, empfohlen zur Förderung des Gleichgewichts und zur Linderung von Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Diese ayurvedische Technik beinhaltet das Gießen von Flüssigkeiten – normalerweise Öl, Milch, Buttermilch oder Wasser – auf die Stirn und wird oft mit Massagen kombiniert, um Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen.

Mehr zu dem Spa finden Sie hier

Bild Cap St Georges Hotel & Resort

Quelle Lobster Communications GmbH