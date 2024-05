Neue Best Ager Konzepte verbinden Gesundheit und Genuss

Hydrosol und Schwesterunternehmen richten Fokus auf Boomer und Gen X

Brad Pitt oder Julia Roberts als Best Ager zu bezeichnen, klingt vielleicht etwas befremdlich, entspricht aber genau der Definition dieser Altersgruppe, die sich zwischen Generation X und Baby Boomer bewegt. Viel entscheidender ist aber, dass die 55plus-Generation für Fitness, einen aktiven Lebensstil und bewusste Ernährung steht. Speziell für diese Zielgruppe hat Hydrosol zusammen mit den Schwesterunternehmen SternVitamin und OlbrichtArom jetzt eine Best Ager Kampagne erarbeitet.

„Basis dafür sind die von Innova Market Insight weltweit generierten Top Claims rund um das Thema Healthy Aging“, erklärt Binia Postel, Produktmanagerin Hydrosol. „Dabei zeigt sich, dass sich in den internationalen Märkten die Hauptclaims auf vier Gesundheitsbereiche fokussieren: Immunsystem, Verdauung und Darm, Herz sowie Muskel & Knochen. Entsprechend haben wir unsere Best Ager Konzepte für diese Bereiche entwickelt.“

Für eine angenehme Textur und ein volles Mundgefühl auch bei zucker- und fettreduzierten Produkten sorgt Hydrosol. Um die positiven technologischen Eigenschaften von Zucker und Fett auszugleichen, setzt Hydrosol zum Beispiel auf sorgfältig ausgewählte Stärken und Hydrokolloide. Für zusätzlichen gesundheitlichen Mehrwert werden die Produkte von SternVitamin mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. OlbrichtArom garantiert hingegen mit seinen Aromen den gewünschten Geschmack.

Genussmomente für gesunde Knochen und Muskeln

Der Fokus richtet sich zunächst auf Molkereiprodukte mit insgesamt fünf Produktideen. Bei drei von ihnen stehen gesunde Knochen und Muskeln im Mittelpunkt. Durch die Anreicherung mit Calcium, Vitamin D3 und Vitamin K2 sind diverse EU Health Claims zur Auslobung möglich. Für gesunden Genuss sorgt zum Beispiel der proteinreiche Pudding mit zehn Prozent Eiweiß und nur einem Prozent Fett. Außerdem ist das Produkt frei von zugesetztem Zucker.

Neben Pudding zählt Mousse zu den beliebtesten Desserts. Zur Auswahl stehen aber meistens nur die Klassiker mit Schoko- oder Karamellgeschmack. „Um neue Impulse zu setzen, haben wir uns für ein Joghurt-Mousse entschieden. Mit Hilfe des Stabilisierungssystems entsteht eine lockere Mousse, die aufgrund des Eiweißgehalts von 3,6 Prozent als Proteinquelle deklariert werden kann. Der reduzierte Zuckergehalt und der geringe Salzanteil sind weitere Vorteile“, so Binia Postel. Für frischen Genuss sorgt das feine Zitronenaroma mit der spritzig-saftigen Zitrusnote, die perfekt zum Joghurt-Mousse passt.

Das dritte Produkt ist ein Kakaogetränk mit einem hohen Proteingehalt von neun Prozent. Es enthält keinen zugesetzten Zucker und nur 1,6 Prozent Fett. Basis hierfür ist ein Funktionssystem aus der etablierten Stabiprime MFD-Range, die bei der Stabilisierung von aromatisierten Milchgetränken verschiedene technologische Vorteile bietet. Unter anderem wird eine Sedimentation der Kakaobestandteile verhindert und ein volles Mundgefühl erzielt.

Immunsystem und Herz unterstützen

Im Bereich Immungesundheit präsentiert Hydrosol ein innovatives Neuprodukt und schließt damit eine Marktlücke: Der Molke-Kefir-Drink vereint zwei trendige Milchprodukte in einem Konzept und unterstützt dabei das Immunsystem mit den angereicherten Mikronährstoffen Vitamin D, Vitamin C und Zink. Ein weiterer Vorteil ist der niedrige Fettgehalt von nur einem Prozent. Zudem kann der Drink als Proteinquelle bezeichnet werden. Ein weiteres Kaufargument ist das Tropicalaroma. Mit dem tropischen Geschmack nach Passionsfrucht und Pfirsich vermittelt es Urlaubsstimmung.

Zur Unterstützung der Herzgesundheit hat Hydrosol ein fermentiertes Milchprodukt zum Trinken entwickelt. Dieses ist mit den Ballaststoffen Beta-Glucan und Oligofructose sowie den Mikronährstoffen Calcium, Vitamin D3, Thiamine angereichert. Dadurch lassen sich diverse EU Health Claims sowie nährwertbezogene Angaben auf der Verpackung ausloben. Beispiele sind: Ballaststoffquelle, geringer Fettgehalt, kein zugesetzter Zucker. Ein weiterer Vorteil ist der hohe Proteingehalt von 4,2 Prozent. Der feine Vanillegeschmack rundet das Produkt ab.

Die gesundheitsbezogenen Aussagen basieren auf den EU Health Claims. Aus gutem Grund, wie Binia Postel erklärt: „Die Health Claims sind international bekannt und gern gesehen. Laut Innova Markt Insights geben drei von fünf Konsumenten weltweit an, dass Health Claims und entsprechende Auslobungen einen maßgeblichen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung haben.“

Basis der neuen Produkte sind bewährte Stabilisierungssysteme aus dem Hydrosol-Portfolio, die weiter veredelt wurden. „Bei der Auswahl der Produktkonzepte haben wir darauf geachtet, dass diese nicht nur auf die Vorlieben der Best Ager abgestimmt sind, sondern auch bereits einen hohen Anteil an Mikronährstoffen enthalten. Dadurch musste nur noch eine minimale Anreicherung mit speziellen Nährstoffen erfolgen, um die Health Claims zu erfüllen“, berichtet Binia Postel. „Generell setzt die Kampagne neben Zucker- und Fettreduktion sowie die Anreicherung von Ballaststoffen vor allem auf den Aspekt fit und gesund bleiben.“ Ergänzend zu den Best Ager Milchprodukten arbeitet Hydrosol aktuell an Produktideen für den Feinkostbereich. Dabei wird dann auch der Bereich Verdauung und Darmgesundheit aufgegriffen.

Bild Pudding Copyright:Giorgio Scarlini

Quelle Hydrosol GmbH & Co. KG