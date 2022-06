DAS BERLINER FOOD START-UP VLY GEWINNT DEN CARREFOUR PLANT-BASED CONTEST UND ERHÄLT LISTUNG BEI DER FRANZÖSISCHEN EINZELHANDELSKETTE.

Mit Herzblut, 100% Geschmack und hochwertigem Nährwertprofil in die erfolgreiche französische Einzelhandelskette Carrefour.

Im März hat die französische Supermarktkette Start-Ups aus der ganzen Welt dazu aufgerufen, sich für den Carrefour Plant-Based Contest zu bewerben. Der französische Einzelhandelskonzern mit Hauptsitz in Massy, Frankreich zählt nach Umsatz zu den achtgrößte Einzelhandelsunternehmen der Welt.

Carrefour hat den Contest ins Leben gerufen, um mit innovativen, geschmackvollen und gesunden Produkten ein Zeichen zur Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung zu setzen. Mehr als 250 Start-Ups aus der ganzen Welt haben teilgenommen und vly wurde unter die 15 Finalisten gewählt.

Gestern konnten die Start-Ups am Vormittag ihre Produkte bei einer Verkostung nochmal genauer präsentieren. Am Abend hatten die finalen Brands in Paris noch einmal die Möglichkeit ihre Produkte und Mission vor der Jury zu pitchen. Letztendlich wurden die 10 überzeugendsten Marken ausgewählt, die dadurch eine Listung in der erfolgreichen Einzelhandelskette gewonnen haben. vly konnte sich als einzige alternative Milchalternative unter den Gewinner Brands durchsetzen.

Anfang 2018 haben die drei Gründer Moritz Braunwarth, Nicolas Hartmann und Niklas Katter vly gegründet. Das Food Start-Up entwickelt und forscht seitdem im eigenen Lab in Berlin und verändert die Lebensmittelindustrie. Mit der Mission, Menschen dabei zu unterstützen, das beste Potential aus sich herauszuholen – durch die Entwicklung der gesündesten Milchalternativen, die gleichzeitig durch ihren leckeren Geschmack überzeugen.

„Der Plant-Based Contest von Carrefour steht genau für das, was wir mit unserer Mission erreichen möchten. Wir sind unglaublich stolz, dass wir die große Jury mit unserem Pitch vor Ort von unseren Produkten überzeugen konnten und freuen uns über diesen großen Schritt und die Listung bei Carrefour.“ – Niklas Katter, Co-Founder von vly

In Deutschland ist vly bereits in über 8000 Supermärkten. Nun will die junge Foodbrand in das europäische Umland expandieren und hat nun mit der Listung bei Carrefour einen weiteren Meilenstein erreicht.

Quelle VF Nutrition GmbH