Der Carrot Cake für die Hosentasche

Freche Freunde launcht Haferriegel mit Karotte, Orange und Zimt als limitierte Winter-Edition

Ob jung oder alt – wer liebt den Geschmack von Carrot Cake nicht? Passend zur Winterzeit präsentiert Freche Freunde seinen neuen Haferriegel mit Karotte, Orange und Zimt für Kinder ab 3+ Jahren. Dieser schmeckt lecker frech nach Karottenkuchen, wobei die Süße nur aus den enthaltenen Früchten kommt. Die Basis des neuen Riegels bilden zarte, saftige Vollkornhaferflocken. Abgerundet wird der Geschmack mit Zimt in Ceylon Qualität, der für eine Extra Portion Winter-Feeling sorgt.

Wie man es von Freche Freunde kennt, stecken in dem veganen Haferriegel nur Zutaten in Bio-Qualität. Unaussprechliche Inhaltsstoffe haben darin genauso wenig zu suchen wie künstliche Zusätze. Damit ist der Riegel die perfekte Alternative zu Plätzchen und klassischen Wintersüßigkeiten – die es in dieser vorweihnachtlichen Zeit zu Genüge gibt. Dank seiner praktischen Größe passt der Riegel außerdem in jede Tasche und jeden Rucksack und ist damit der perfekte Begleiter für den Winterausflug.

Der Freche Freunde Haferriegel mit Karotte, Orange und Zimt ist ab Oktober 2022 in limitierter Auflage in ausgewählten Supermärkten und online erhältlich. Der Sechserpack kostet 2,99 Euro (UVP). Mehr Infos unter www.frechefreunde.de

Quelle erdbär GmbH