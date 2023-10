Castel Rundegg: Adventgenuss im Schlosshotel

Der Christkindlmarkt von Meran wurde zum schönsten Italiens gekürt. Das Hotel Castel Rundegg lädt zu zauberhaften Tagen voll Weihnachtsstimmung und Entspannung.

Das Castel Rundegg ist ein besonderer Rückzugsort in Meran – edel, elegant und mit viel Liebe bis ins kleinste Detail gepflegt. Vor den Toren des Schlosshotels eröffnet am 24. November 2023 einer der schönsten Weihnachtsmärkte Italiens. Die prächtige Kurpromenade, das altehrwürdige Kurhaus, rundum die winterlichen Berge, es riecht nach Glühwein, Zimt, Nelken und Weihnachtsbäckerei, Schwedenfeuer brennen, Handwerker bieten regionale Handarbeiten an, die Altstadt ist wunderschön dekoriert – wer den Weihnachtszauber sucht, der verliebt sich in Meran und das Castel Rundegg. In den königlichen Zimmern und Suiten tauchen Hotelgäste in das Flair vergangener Zeiten ein, gepaart mit höchstem Komfort unserer Tage.

Jede Suite und jedes Zimmer ist einzigartig, geräumig und stilvoll, so wie es sich für ein Schloss gehört. Die gemütlichen Wohnwelten verführen zum privaten Rückzug. Tiefenentspannung finden Hotelgäste im Hallenschwimmbad sowie dem Rundegg Wellness & Spa. Sauna und Beauty Treatments bringen Körper und Seele in Einklang. Im Flair des Falstaff-prämierten Schlossrestaurants ist es wunderbar gemütlich. Feinschmecker erleben kulinarische Hochgenüsse. Die Köche zaubern traditionelle Südtiroler Küche und fein-mediterrane Spezialitäten.

Das Castel Rundegg ist ein architektonisches Juwel, historisch in seiner Geschichte und zeitgemäß in seinem Umgang mit Tradition. David ist der Schlossherr. Seine große Leidenschaft für Castel Rundegg ist bis in den letzten Winkel spürbar. Die Mitarbeiter:innen teilen seine Philosophie. Hier haben sich Menschen gefunden, die mit Gespür einen Ort kreieren, an dem man frei von jeglicher Etikette in gediegenem, elegantem Ambiente genießen kann. Im Dezember hat das Castel Rundegg ein Geschenkt für seine Gäste: 4 Nächte Weihnachtszauber zum Preis von 3 Nächten.

Weihnachtsmarkt in Meran 4=3 (01.–23.12.23)

Leistungen: 4 Übernachtungen zum Preis von 3, Willkommensdrink, buntes Frühstücksbuffet mit frischen, lokalen Produkten, freier Eintritt zum Wellness-Center, Wellnesstasche im Zimmer, hochwertige Pflegeprodukte im Badezimmer, Tipps rund um die Weihnachtsmärkte und -veranstaltungen in und um Meran – Preis p. P.: ab 238 Euro

Quelle mk Salzburg