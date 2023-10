Champions League: Union verliert gegen Sporting Braga

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In Champions-League-Gruppe C hat Union Berlin gegen Sporting Braga mit einem 2:3 verloren. Ein Doppelschlag von Sheraldo Becker in der 30. und 37. Minute brachte die Gastgeber zunächst in Führung, aber dann kam Braga zurück: Sikou Niakaté traf für die Portugiesen in der 41. und Bruma in der 51. Minute.

Am Ende hatte Union den Entscheidungstreffer eher auf dem Fuß, stattdessen trafen die Gäste in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den erst acht Minuten zuvor eingewechselten Andre Castro und drehten damit die Partie. In der Tabelle bleibt Sporting damit auf Rang drei, Union auf dem vierten und letzten Platz.



