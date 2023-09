Charity Cannonball auf Mallorca bringt € 25.945,- für Kinder in Not

Am 1. September waren 24 Zweierteams für den guten Zweck im wunderschönen Westen Mallorcas unterwegs. Der bekannte Schönheitschirurg Dr. Christian Wolf hatte zu dem Event geladen, an das sich die Teilnehmer:innen noch lange erinnern. Sowohl die Ausfahrt als auch die Abendveranstaltung waren vom gemeinsamen Engagement geprägt. Viele Prominente und Sponsoren unterstützten das außergewöhnliche Event.

Ein Tag voller Abenteuer, Emotionen und unvergesslicher Momente, eine Ausfahrt für den guten Zweck auf den malerischen Straßen und Küsten Mallorcas, eine Abendveranstaltung mit kulinarischen Genüssen, spannenden Gesprächen und großartigen Künstlern und € 25.945,- für Kinder in Not: Der erste Charity Cannonball auf Mallorca, der am 1. September 2023 stattgefunden hat, war ein Riesenerfolg! „Bereits im Vorfeld war das Interesse groß. Schlussendlich waren es 24 Teilnehmer:innen, die mit ihren Oldtimern, Youngtimern und Sportwagen mitgefahren sind, darunter jede Menge Prominenz“, berichtet Initiator Dr. Christian Wolf. Der bekannte Schönheitschirurg hatte das Event zusammen mit seinem Team monatelang vorbereitet und freut sich, über die gelungene Premiere: „Es hat alles wunderbar geklappt. Alle Beteiligten hatten großen Spaß und – das Wichtigste an dem Ganzen – die Spendensumme hat alle Erwartungen übertroffen.“

Fortsetzung 2024

Mit einer emotionalen Ansprache von Christian Wolf endete der erste Charity Cannonball auf Mallorca: „Ich danke allen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden ist. Aus Organisatoren, Sponsoren und Teilnehmern sind Freunde geworden. Es zeigt sich, dass wir gemeinsam Großes bewirken können. Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim Charity Cannonball 2024!“

Bild Dr. Christian Wolf freut sich über einen erfolgreichen Cannonball

Quelle JANE UHLIG PR