Vorhang auf für La Serenissima

Avani Hotels & Resorts eröffnen erstes Haus in Venedig –Authentisches Stadtfeeling zwischen Genuss, Kunst und Kino

Ciao, Venezia! Mit dem Avani Rio Novo Venice präsentiert die asiatische Hotelmarke Avani Hotels & Resorts das nunmehr zweite Haus in Italien und setzt damit ihren Expansionskurs in Europa fort. Das neue Domizil in der Lagunenstadt liegt im lebendigen Stadtteil Dorsoduro, der mit seinen malerischen Kanälen und jahrhundertealten Brücken begeistert. In direkter Umgebung befinden sich renommierte Museen wie die Peggy Guggenheim Collection; der belebte Campo Santa Margherita im Uni-Viertel mit seinen zahlreichen Bars und Restaurants ist nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Mit seiner geschwungenen Glasfassade präsentiert sich das Avani Rio Novo Venice als modernes Wahrzeichen der sogenannten „Italian Rationalist Architecture“, dominiert von klaren Linien und geometrischen Formen. Im Innern hingegen nimmt es Bezug auf Venedig als prominenter Schauplatz der Internationalen Filmfestspiele, die seit 1932 Stars aus aller Welt an den Canale Grande locken.

So sind die 144 Zimmer und Suiten wie auch die öffentlichen Bereiche mit cineastischen Elementen dekoriert; im Restaurant „8 Millimetri Cicchetti & Wine“ speisen Kinofans umgeben von Schwarz-Weiß-Fotografien italienischer Filmikonen. Die in monochromen Farbtönen gehal­tenen Zimmer verfügen über edle Parkettböden und raumhohe Fenster mit Blick auf die Stadt. Eine flexible Grab-and-Go-Gastronomie, großzügige Tagungsräume sowie das speziell konzipierte Fitness-Studio der Marke AvaniFit runden das Angebot des neuen Stadthotels für junge, filmaffine Reisende ab. Der Übernachtungspreis beginnt bei 183 Euro für zwei Personen im Standardzimmer mit Frühstück. Weitere Infos finden sich unter www.avanihotels.com/en/rio-novo-venice. ­

Stefano Botteon, General Manager des Avani Rio Novo, kommentiert: „Passend zu Avani verkörpert das Dorsoduro-Viertel eine harmonische Mischung aus Kultur, Geschichte und modernem Lebensgefühl. Wie das unlängst eröffnete Avani Palazzo Moscova Milan erweist sich auch unser Haus als eine außergewöhnliche Basis, um eine der schönsten Städte Europas zu erkunden.“

Das Avani Rio Novo Venice offeriert seinen Gästen verschiedene, maßgeschneiderte Aktivi­täten, um den zeitlosen Charme der italienischen Lagunenstadt live zu erleben. Angeführt von einem ortskundigen Läufer können fitness-affine Gäste ihren Tag mit einer pittoresken Joggingrunde beginnen. Kunstinteressierte hingegen sind eingeladen, in die faszinierende Welt der Maskenherstellung einzutauchen. Als Lehrmeister dient einer der besten Masken­macher der Stadt, der auch für Hollywood-Produktionen arbeitet. Für ein noch typischeres, venezianisches Erlebnis steht auch ein Muranoglas-Workshop zur Wahl. Das Avani Rio Novo liegt 30 Fahrminuten vom Flughafen Venedig Marco Polo und zehn Gehminuten vom Bahnhof entfernt; die Auto- und Kreuzfahrtterminals sind vom Hotel aus ebenfalls leicht zu erreichen.

Als eine der am schnellsten wachsenden Hotelgruppen Südostasiens planen Avani Hotels & Resorts in den kommenden Jahren weitere Eröffnungen in den wichtigsten Städten Europas.

Bild © Avani Hotels & Resorts

Quelle STROMBERGER PR GmbH