tonies holt Christopher Becker als Director Licensing & Partnerships

Bei tonies, der international führenden digitalen Audio-Plattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat Christopher Becker zum 15. Februar als neuer Director Licensing & Partnerships angefangen.

Der 43-Jährige verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Lizenzierung, Partnerschaften und Geschäftsentwicklung und wird bei tonies insbesondere den Auf- und Ausbau weltweit relevanter Partnerschaften verantworten, die angesichts der weiteren Internationalisierung des Düsseldorfer Unternehmens an Bedeutung gewinnen. Becker wird an Markus Langer, Chief Content Officer bei tonies, berichten.

„Ich freue mich, Christopher Becker als unseren neuen Director Licensing & Partnerships bei tonies begrüßen zu dürfen“, betont Markus Langer: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Christopher einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der strategischen Lizenzierung leisten wird und wir so das weitere Wachstum von tonies mit einem starken Content-Angebot vorantreiben können.“

Christopher Becker kommt von Sesame Workshop, der unabhängigen Nonprofit Media- und Bildungs-Organisation, die weltweit das IP der Sesamstraße hält. Zuvor war er als Head of Licensing für bei The Walt Disney Company in der Schweiz tätig und verantwortete für Disney in Deutschland die STAR WARS Integration u.a. von LEGO und HASBRO. Darüber hinaus hat er umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Marketing und im Aufbau eines Spielzeugvertriebsunternehmens von Grund auf gesammelt, unter anderem im Mittleren Osten.