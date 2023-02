Die nachhaltigen Taschen der Virtuoso Collection

Das Classic Briefcase, der Minimalist Backpack und der Essential Backpack – das sind Lilienthal Berlins drei neue klimaneutrale Taschenmodelle der Virtuoso Collection aus Recycling-Leder. Neben Armbanduhren und Sonnenbrillen erweitert das Berliner Unternehmen seine Produktpalette nun um eine dritte Accessoire-Kategorie.

„Wir freuen uns sehr, unser Repertoire an Lifestyle-Produkten mit unserer neuen nachhaltigen Taschenkollektion zu erweitern und Lilienthal so immer mehr zur Multi-Product-Brand zu entwickeln“, so Jacques Colman, Co-Gründer und -Geschäftsführer von Lilienthal Berlin. „Unser Motto dabei: Puristisches Design meets Funktionalität. Dabei war uns wichtig, dass jedes der drei Virtuoso-Modelle auf unterschiedliche Weise genutzt werden kann – in der Freizeit, im Büro oder sowohl als auch.“