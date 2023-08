Wien für eine Nacht oder einen Monat

Citadines Danube Vienna mit attraktiven Eröffnungsraten

Im Spätsommer öffnet das neu erbaute Citadines Danube Vienna Apart‘hotel im 22. Wiener Bezirk seine Pforten. Geschäfts- und Freizeitreisende, die ein stilvolles Aparthotel in idealer Lage suchen, profitieren ab September von speziellen Eröffnungspreisen.

Für Aufenthalte unter 30 Tagen bietet das Aparthotel der Marke Citadines Firmenkunden ein Studio ab 89 Euro pro Nacht an. Das Frühstück ist in diesem Angebot bereits enthalten. Bei einem Aufenthalt von mehr als einem Monat steht eine spezielle Langzeitrate sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden offen. Für alle, die vorübergehend auswärts tätig sind, sich beruflich weiterbilden oder einfach nur die Stadt genießen möchten, ist dies eine ideale Gelegenheit, um Wien zu erleben. Die Eröffnungsrate beginnt bei 1.999 Euro pro Monat und Studio. Buchungen sind unter reservation@the-ascott.com möglich.

Das neue Aparthotel als Teil des Architekturkomplexes VIENNA TWENTYTWO befindet sich im Bezirk Donaustadt, zwischen Donauinsel, Innenstadt, Kongresszentrum, Vereinten Nationen sowie der Alten Donau. Die 223 klimatisierten Zimmer, Studios und Apartments verfügen über konvertibel nutzbare Möbel und fast alle über voll ausgestattete Küchen. Die individuell gestaltbaren Wohnbereiche ermöglichen ein flexibles Arbeiten, Wohnen und Schlafen an einem Ort. Zwei Tagungsräume, ein Fitnessbereich und der Loungebereich mit Frühstücksservice sowie ganztägig kostenlosem Kaffeeservice dienen zudem als öffentlicher Ort der Begegnung und des Austausches.

Informationen über The Ascott Limited (Ascott) und die Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de. Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vergünstigungen bei Geschäfts- und Urlaubsreisen.

Über The Ascott Limited

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, der ersten Serviced Residence der internationalen Klasse im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Beherbergungsunternehmen mit mehr als 930 Häusern weltweit entwickelt. Mit Hauptsitz in Singapur ist Ascott in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten.

Ascotts breit gefächertes Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Residences, Wohnanlagen, Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello; außerdem besteht eine Markenpartnerschaft mit Domitys. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von Ascott, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, ist Ascott ein führender vertikal integrierter Hotelbetreiber. Ascott nutzt sein umfangreiches Netzwerk von Fremdeigentümern und seine Marktkenntnis und steigert die gebührenabhängigen Erträge durch sein Hospitality Management und sein Investment Management. Ascott vergrößert auch sein verwaltetes Vermögen, indem es den von ihm gesponserten CapitaLand Ascott Trust und private Fonds ausbaut.

Informationen zu Ascotts fast 40-jähriger Branchenerfahrung und seinem Nachhaltigkeitsprogramm finden Sie unter www.discoverasr.com/the-ascott-limited. Bleiben Sie mit uns auf Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und LinkedIn in Verbindung.

