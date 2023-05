tonies holt Claudia Lührs als Marketing Director DACH

Bei tonies, der international führenden digitalen Audio-Plattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat Claudia Lührs zum 1. Mai als neue Marketing Director für die DACH-Region angefangen.

Die 37-Jährige kommt von Fressnapf, wo sie zuletzt das Marken- und Kampagnenmanagement für Europa verantwortete. Zuvor war sie für das Marketing eines Vorwerk-Start-Ups verantwortlich sowie viele Jahre im Marketing bei Teekanne. Bei tonies soll Lührs das Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz weiterentwickeln – auch basierend auf Daten und Customer Insights, was ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in vorherigen Stationen war.

Im DACH-Markt ist die Markenbekanntheit bereits sehr hoch: Jedes zweite Kind besitzt eine Toniebox und tonies ist eine echte „Lovebrand“. Das Portfolio an Tonies-Figuren wird stetig weiterentwickelt, hinzu kommen Zusatz-Produkte wie Kopfhörer, Transporttaschen und Regale sowie das digitale Angebot in der mytonies-Audiothek – was im Marketing zukünftig mehr berücksichtigt werden soll, um auch die Kundenbindung und die Nutzungshäufigkeit weiter zu stärken.

Claudia Lührs folgt auf Katharina Weichel und berichtet an Lutz Möller, der seit vielen Jahren Deutschlandchef von tonies ist und zum 1. Mai zusätzlich die Rolle als Managing Director International übernommen hat.

„Ich freue mich, dass wir mit Claudia Lührs eine erfahrene Marketing-Expertin für tonies gewinnen konnten“, betont Lutz Möller: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Claudia unser Marketing mit neuen Ideen und Perspektiven weiterentwickeln wird, sodass tonies sein starkes Wachstum im DACH-Markt weiter fortsetzen wird und noch mehr Kinder begeistern kann.“

Quelle tonies GmbH