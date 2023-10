Clever Tonies mit wissensvermittelnden Audioinhalten

tonies®, die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, kündigte heute die Einführung von „Clever Tonies“ an, einem neuen Produkt mit wissensvermittelnden Audioinhalten, die die Faszination und Neugierde von Kindern wecken. Die innovativen Clever Tonies werden im Oktober 2023 zunächst in den USA auf den Markt kommen, später in diesem Jahr folgt Großbritannien mit einem ersten Einzelprodukt und weiteren Inhalten im Januar 2024. Die ersten deutschsprachigen Clever Tonies werden im ersten Quartal 2024 mit zehn geplanten Artikeln erhältlich sein.

Patric Faßbender, Co-Gründer und Co-CEO von tonies, freut sich: „Wir wissen, dass die Bildschirmzeit zunimmt, je älter Kinder werden, und wir möchten diese Fernseh- oder Tablet-Zeit gerne wieder in Toniebox-Zeit umwandeln. Clever Tonies sind eine bildschirmfreie Alternative mit kuratierten, pädagogisch wertvollen Audioinhalten, die den natürlichen Entdeckungsdrang der Kinder bedienen. Mit Clever Tonies wollen wir älteren Kindern helfen, aktiv und spielerisch zu lernen. Im Einklang mit unserer allgemeinen Nachhaltigkeitsvision bei tonies haben wir umweltfreundliche Materialien für die Produktion und Verpackung der neuen Clever Tonies gewählt.“

Clever Tonies werden sowohl als Einzelprodukt als auch im Viererpack erhältlich sein. Sie bieten Hörerlebnisse für Kinder ab fünf Jahren, die den Wissenserwerb, die emotionale Intelligenz und die sozialen Fähigkeiten fördern. Diese Inhalte führen zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Themen, die für die Zielgruppe von großem Interesse sind: Zum Start in den USA gibt es vier Sets zu den Themen Meerestiere, Dinosaurier, Erfindungen & Innovationen sowie Kid’s Comedy – allesamt tonies Originals-Produktionen. Weitere Clever Tonies werden sowohl eigene Inhalte als auch lizenzierte Inhalte von renommierten Partnern sein, die in Kürze bekannt gegeben werden.

Clever Tonies sind nachhaltig, bunt und stapelbar – perfekt zum Sammeln. Die Gehäuse der Clever Tonies bestehen aus bis zu 50% bio-zirkulärem Material. Die Verpackung besteht zu 100% aus FSC-zertifiziertem Material. Für die Produktion arbeitet tonies mit der Firma INEOS Styrolution aus Frankfurt am Main zusammen, die die Clever Tonies mit dem Kunststoff Novodur ECO P2H-AT BC50 nachhaltig in großen Mengen herstellen kann.

Bild und Textquelle: tonies GmbH