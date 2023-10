Full House bei der Heilbronn Slush’D 2023

Mehr als 1.000 Gründer:innen, Investor:innen und Entscheider:innen von Unternehmen erlebten gestern die gelungene zweite Auflage der Heilbronn Slush’D. Deutlich mehr als bei der Premiere 2022. Das beweist: Das Konzept der Heilbronn Slush’D kommt an. Investoren und Startups können sich hier nicht nur vernetzen, sondern auch direkt ihre künftige Zusammenarbeit vereinbaren – One Step Ahead, so auch das Motto des von den Campus Founders veranstalteten Startup-Festivals. Neben den Pitches ging es bei Keynotes um die Zusammenarbeit von Startups und Mittelstand sowie die Nutzung Künstlicher Intelligenz. Den Hauptpreis eines 100.000-Euro-Investments sicherte sich das Startup Ventus.

„Über 1.000 Teilnehmer:innen, darunter gut 370 Gründer:innen von Startups, mehr als 120 Investor:innen und gut 220 Entscheider:innen zeigen: Die Heilbronn Slush’D hat sich etabliert und Heilbronn einen festen Platz auf der Startup-Landkarte. Die Dynamik in diesem wachstumsstarken Startup-Ökosystem ist enorm“, freut sich Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. Dem Startup- & Co-Innovation Hub ist es gelungen, den regionalen Ableger des weltweit führenden Startup-Festivals Slush aus Helsinki nach Deutschland zu holen.

Und damit mitten hinein in die erfolgreiche Mittelstandsregion Heilbronn-Franken. Doch die Verbindungen reichen dank “Rise Europe” noch weiter. Die Campus Founders sind als Mitbegründer der Initiative mit 19 führenden Startup- und Innovations-Ökosystemen Europas beispielsweise in Oxford, Zürich und Paris vernetzt. Hauptsponsor des Non-Profit-Events Heilbronn Slush’D ist die Dieter Schwarz Stiftung.

Das Programm der Heilbronn Slush’D 2023 hatte es in sich: Auf zwei Bühnen präsentierten nicht nur 50 Startups ihre innovativen Geschäftsmodelle. Es traten auch internationale Opinion Leader aus der Startup- & Investoren-Szene als Speaker auf, unter ihnen Scott Chacon, der Co-Founder von GitHub, Carsten Maschmeyer, Miriam Wohlfarth und Aleph Alpha-Gründer Jonas Andrulis.



Heilbronn entwickelt sich zu wichtigem KI-Hotspot

Der Fokus der Beiträge lag auf den Bereichen Startup Success Stories, Zusammenarbeit zwischen Startups und Mittelstand sowie der Nutzung Künstlicher Intelligenz. Letzteres ist ein brandheißes Thema für die Campus Founders und die Region: „Heilbronn ist auf dem Weg, ein wichtiger KI-Hotspot zu werden“, betont Hanisch. In Heilbronn wächst der KI-Park Baden-Württemberg (IPAI). Und die Campus Founders sind mit ihrem Accelerator-Programm „AI Founders“ Anfang des Monats bereits in die dritte Runde gestartet.



Ventus sichert sich 100.000-Euro-Invest vom CF Venture Studio

„Die Vorträge und Pitches waren inspirierend. Viele innovative Geschäftsmodelle wurden vorgestellt. Wir sind daher froh, mit der Vergabe von Preisen einige vielversprechende Startups unterstützen zu können“, sagt Oliver Hanisch. Den Hauptpreis vergab das Investment-Komitee des Venture Studios der Campus Founders an Ventus. Das Startup erhält ein Invest in Höhe von 100.000 Euro. Der mit 10.000 Euro dotierte ONE Step Ahead Award für innovative und disruptive KI-Technologie ging an Voiceline. Den Rise Europe Award sicherte sich das Team von Kitocoat. Der Campus Founders Community Award ging an Inspired by Learning (Ibyl). Und den Titel als LearnTech-Champion holte sich das EdTech-Startup Savvi. Letztere Auszeichnungen sind mit einem Preis in Höhe von 5.000 Euro verbunden.

„Ich bin überzeugt, dass alle neue Ideen, neues Wissen und vor allem neue Kontakte von der Heilbronn Slush’D mitnehmen. Allein das ist ein Erfolg“, zieht Oliver Hanisch die zufriedene Bilanz und ergänzt: „Damit haben wir das erreicht, was auch bei den Campus Founders im Mittelpunkt steht: den Austausch verschiedener Akteur:innen zu fördern und das hiesige Startup-Ökosystem zu stärken. Die Zusammenarbeit zwischen Startups und bestehenden Unternehmen bietet enorme Chancen für beide Seiten – und die Heilbronn Slush’D die ideale Vernetzungsmöglichkeit.“ Für Hanisch und sein Team ist daher völlig klar: Auch im kommenden Jahr wird es wieder ein Startup-Festival in Heilbronn geben.

