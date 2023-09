cleverly schließt 4,6 Millionen Euro Extended-Seed-Finanzierung ab

Der Berliner Kids-Coaching-Anbieter cleverly hat seine Extended Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Neu an Bord ist Rubio Impact Ventures aus den Niederlanden, die europaweit gezielt in wertstiftende Startups investieren. Erneut ist auch der deutsche Venture Capital Investor Capnamic unter den Geldgebern. Ergänzt wird der Investorenkreis um emma Ventures, dem Venture Capital Arm des Schweizer Family Office White Alps Invest sowie namhafte Business Angels wie Dr. Florian Langenscheidt, Verena Pausder und die Flixbus-Gründer, die zum Teil bereits seit der Pre-Seed-Runde cleverly unterstützen.

Schul- und Prüfungsangst, Lern-Motivation, Selbstbewusstsein – das sind Themen, die viele Familien umtreibt. Die aktuelle Multi-Krise bildet ein Grundrauschen, auf dem individuelle Belastungen wie Mobbing – das laut jüngster PISA-Studie 23 Prozent der deutschen Kinder beklagen – noch aufsetzen. „Unser Coaching-Ansatz hilft, einerseits akute Probleme zu lösen und andererseits die langfristige Persönlichkeitsentwicklung zu fördern”, erklärt CEO Fredrik Harkort.

„Mit unserem digitalen 1-zu-1-Coaching-Ansatz helfen wir Kindern und Jugendlichen schon in einer frühen Phase ihrer Entwicklung, ihre Stärken abzurufen und mit Herausforderungen selbstbestimmt und konstruktiv umzugehen” sagt CFO Julia Harkort, die cleverly gemeinsam mit ihrem Mann Fredrik gegründet hat. „Wir sind sehr glücklich, für das Stärken von Kindern und Jugendlichen insgesamt bereits 8,6 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt zu haben.”

„Wir freuen uns sehr, in die erfahrenen Serien-Unternehmer Fredrik und Julia zu investieren. cleverly adressiert eines der dringlichsten Themen unserer Zeit: Die Stärkung der persönlichen Kompetenzen, die Schulkinder für ihr heutiges Leben und ihre Zukunft benötigen. Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten in jungen Jahren einen enormen Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern hat”, so Ilonka Jankovich, Founding Partner von Rubio Impact Ventures.

„cleverly setzt dort an, wo das Schulsystem aufhört. Coaching für Erwachsene hat sich längst bewährt und es ist nur sinnvoll, auch Kinder dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen”, erklärt Jörg Binnenbrücker, Managing Partner von Capnamic.

cleverly setzt auf 1-zu-1-Online-Sessions, in der Kinder und Jugendliche mit ausgebildeten Pädagog:innen arbeiten, den sogenannten Mentor:innen. In von cleverly entwickelten Lern-Tracks werden die Schüler:innen bei fachübergreifenden Themen wie Selbstbewusstsein, Konzentrationsproblemen oder Lern-Motivation unterstützt. Darüber hinaus übernehmen die Mentor:innen auch die kontinuierliche Begleitung der Kinder als erwachsene Vertrauensperson, die bei Mobbing oder schulischen Herausforderungen unterstützen kann. Ergänzend bieten Tutor:innen fachliche Unterstützung in allen gängigen Schulfächern an.

Bild cleverly Founders

Quelle Hypr