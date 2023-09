happybrush gewinnt Deutschen Gründerpreis

happybrush hat den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie “Aufsteiger” gewonnen

happybrush hat den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie “Aufsteiger” gewonnen. Das Münchner OralCare Unternehmen verbindet Technologie mit Nachhaltigkeit und sozialer Mission. Florian Kiener und Stefan Walter haben es 2016 gegründet, mit dem Ziel, frischen Wind in die angestaubte Branche zu bringen. Dieses Engagement wurde jetzt mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 12. September 2023 im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin statt.

Der Deutsche Gründerpreis zählt zu den renommiertesten Wirtschaftspreisen in Deutschland. Die Auszeichnung wird jährlich in den Kategorien Schüler, Start-up, Aufsteiger und Lebenswerk verliehen. In der Kategorie “Aufsteiger” hat sich das happybrush Team gegenüber zwei anderen Finalisten als Sieger durchgesetzt. „Stefan Walter und Florian Kiener haben sich mit Mut, Kreativität und Ausdauer in einen Bereich gewagt, der schon von einem Duopol besetzt war. Sie haben auf Innovation gesetzt und viel in Forschung investiert, um Produkte zu entwickeln, die den Wünschen der Kundinnen und Kunden entsprechen und nachhaltiger sind”, so die Begründung der Jury. Die Veranstalter hatten in der 21. Ausgabe des Deutschen Gründerpreises Unternehmen nominiert, die “tradierte Verfahrensweisen in Frage stellen. Mit sehr spezifischem Know-how erfinden sie komplette Produktgattungen neu”, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Deutschen Gründerpreises.

Stefan Walter, Mitgründer und CEO von happybrush, sagt: “Wir sind vor sieben Jahren angetreten, um die OralCare-Branche mit Produkten zu verändern, die nicht nur technologisch punkten, sondern auch so nachhaltig wie möglich sind. Wir haben den Markt aufgemischt, behaupten uns in der Kategorie und blicken sehr zuversichtlich in die Zukunft. Es ist eine große Ehre für uns, dass die Jury des Deutschen Gründerpreises unsere Bestrebungen auszeichnet.“

Alle Gewinner und Finalisten erhalten eine individuelle Beratung durch Porsche Consulting. Zudem übernehmen Mitglieder des Kuratoriums des Deutschen Gründerpreises über einen Zeitraum von zwei Jahren Patenschaften für jedes der Unternehmen. Diese erhalten außerdem ein Medientraining beim ZDF sowie Zugang zum Netzwerk des Deutschen Gründerpreises.

Die Jury des Deutschen Gründerpreises setzt sich aus Vertretern der Partner Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche sowie der Förderer des Preises zusammen. Ziel der Initiative ist es, erfolgreiche Gründer:innen und ihre Unternehmen sichtbar zu machen und durch die vielfältige Unterstützung noch erfolgreicher.

Bild happybrush Gründer Florian Kiener und Stefan Walter (v.l.) Bild: Linda Schäffler, Copyright: happybrush

Quelle Cléo Public Relations UG (haftungsbeschränkt)