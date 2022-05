Coachwhisperer, das erste live Kommunikations- und Monitoring-System für den Sport, gibt Seed- Investment in siebenstelliger Höhe unter Führung der bm|t bekannt.

Die Coachwhisperer GmbH, welche eine All-in-One Lösung für die Trainingsoptimierung im Sport entwickelt, hat zur Beschleunigung des Wachstums eine Seed- Finanzierung abgeschlossen.

Die Coachwhisperer GmbH entwickelt das erste Live Kommunikations- und Monitoring-System für Trainer und Athleten, bestehend aus einer innovativen Kombination aus Hard- und Software. Schlechte Kommunikationsbedingungen auf dem Platz, zu wenig Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse der Sportler einzugehen und vor allem häufige Ausfälle durch Verletzungen aufgrund von Überlastung: All diese Herausforderungen im Trainingsalltag löst das Coachwhisperer-System.

Mit dem Coachwhisperer Hearable, welches die Sportler während des Trainings einseitig im Ohr tragen, kann der Trainer über die „Coach-App“ Feedback direkt und diskret mit einzelnen Spielern, einer selbst ausgewählten Gruppe oder der ganzen Mannschaft kommunizieren. Die Zeit, die bisher durch Trainingsunterbrechungen verloren ging, kommt mit dem Coachwhisperer Intercom-System der Mannschaft und dem Training zugute. Die Athleten können dadurch wesentlich besser individuell betreut und gefördert werden.

Das Hearable misst über eine Fotodiode im Ohr zugleich wichtige Vitalparameter wie die Herzrate und die Sauerstoffsättigung im Blut. Damit kann der Trainer die individuellen Belastungszonen seiner Sportler während des Trainings überwachen. Coachwhisperer gelingt es, über das Ohr Vitaldaten deutlich genauer zu messen als mit anderen, gängigen Methoden, beispielsweise der Erfassung über Smart-Watches oder Brustgurte. Zudem greift sie nicht in den Bewegungsablauf der Sportler ein und behindert diese nicht beim Ausüben ihrer Sportart.

Die Coach-App unterstützt Trainer mit zahlreichen in der Praxis erprobten Tools. Unter anderem bieten ein Trainingskatalog aus über 1000 Übungen und die integrierte Gegnersimulation bietet sie die optimale Grundlage für die Vorbereitung von Trainingseinheiten.

Sebastian Knedlik, Senior Investment Manager der bm|t:

„Das Coachwhisperer-Team hat die Investoren mit seiner Dynamik und dem cleveren Produkt überzeugt. Die intelligente Lösung ist Ergebnis langjähriger sportmedizinischer Erkenntnisse und fortschrittlichster Trainingsmethodik. Sie ermöglicht es Sportlern, Talent und harte Arbeit effizienter in Performance und Erfolg umzumünzen. Wir sehen unser Engagement nicht nur als Sports-Tech- Investment, sondern werden über den Sport hinaus mittelfristig auch weitere Märkte adressieren.“

Julien Then, Mitgründer und Geschäftsführer von Coachwhisperer: „Mithilfe der Finanzierung können wir unsere Technik bereits in Kürze rechtzeitig zur Fußball Weltmeisterschaft in den Markt bringen. Damit legen wir den Grundstein für unsere Skalierung über den Fußball hinaus in weitere Sportarten. Wir freuen uns darauf, jetzt so richtig durchzustarten!“

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Coachwhisperer GmbH