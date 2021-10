Nicht nur in Pandemie-Zeiten ist Handhygiene essenziell für die Gesundheit. Oftmals waschen wir unsere Hände nicht vollständig, bemerken das aber nur selten. Praktische Abhilfe schafft hier „DIE BLAUE“, eine Seife des Kölner Start-ups colorsafe. Gründerin Katrin Klein konnte bei „Die Höhle der Löwen“ Investor Nils Glagau überzeugen.

Der Name lässt es bereits vermuten: Die Seife von colorsafe verfügt über einen Farbeffekt.

Gründerin Katrin Klein erklärt: „‘DIE BLAUE‘ ist die erste farbige Seife für Erwachsene und Kinder, mit der sich visuell nachvollziehen lässt, ob die kompletten Hände mit Seife benetzt sind.“ Denn wer „DIE BLAUE“ nutzt, bekommt buchstäblich blaue Hände, die erst mit dem Abspülen aller Seifenrückstände wieder sauber sind. So kann man keine ungewaschene Stelle an den Händen übersehen. Investor Nils Glagau ist begeistert: „Katrin hat mit ihrer Seife eine einfache, sehr pragmatische Lösung gefunden, um Kinder und Erwachsene auf richtige und vollständige Handhygiene aufmerksam zu machen. Nicht nur in der Pandemie, Grippe- und Erkältungszeit ein echter Mehrwert!“

Seife ohne überflüssige Inhaltsstoffe

Bei ihrer Produktentwicklung setzte die Kölnerin, die sich mit 50 Jahren zur Gründung entschloss, auf Qualität und Nachhaltigkeit: Die vegane Naturseife ist pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Sie kommt ohne SLS/SLES, Gentechnik, Mikroplastik, Parabene und Silikone aus und wird in Deutschland produziert. Partner:innen sind unter anderem die Nordeifelwerkstätten und die JVA Geldern. Die Seife mit Farbeffekt kann in den Varianten „DIE BLAUE clever soap“ und „clever kids soap“ über www.colorsafe.de bestellt werden.

Gemeinsam in der Apotheke

Daneben ist die Seife auch bundesweit in Apotheken erhältlich. Ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Gründerin und Löwe nach der Ausstrahlung, berichtet Katrin Klein: „Nils und sein Team haben 30 Jahre Erfahrung im Apotheken-Vertrieb und ein entsprechend großes Netzwerk. Sie haben mich intensiv bei der Platzierung in der Offizin unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar und freue mich, die clevere Seife inzwischen in rund 800 Apotheken zu finden ist.“ Glagau befürwortet die konsequente Vertriebsstrategie der Gründerin: „Wir wissen selbst, wie wertvoll die Empfehlung des Apothekenteams beim Produktkauf ist. Ich bin überzeugt, dass Katrin sich für den richtigen Vertriebsweg entschieden hat.“

Nils Glagau investierte 100.000 Euro für 24 Prozent der Anteile.

Bild: Katrin Klein ist die Gründerin von colorsafe und Erfinderin der cleveren Seife. Foto-Credit: COLOR SAFE GmbH

Quelle Rock B(r)and/COLOR SAFE GmbH