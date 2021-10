DeWok – das innovative Kochsystem für geselligen Genuss

Diese geniale Erfindung macht geselligen Genuss überall möglich: DeWok ist ein neues Kochsystem, das ganz ohne Strom funktioniert! Das transportable Set mit Pfanne und Sicherheitsbrenner ermöglicht eine schonende Zubereitung mit kurzen Garzeiten für eine nährstoff- und vitaminreiche Ernährung. Außergewöhnliche Genusskreationen – immer und überall!

Der Ingenieur und Gründer Steve Müller will mit DeWok ganz neuen Kochspaß in die Welt bringen. Er konnte schon viele von seinem genialen System überzeugen – darunter auch Christian Lohse! Der aus dem TV bekannte Profikoch ist sogar so begeistert von DeWok, dass er mit Steve Müller zusammen in die VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ ging. Er unterstützte ihn beim Pitch und sorgte für Genussmomente in der Investorenjury. So konnten die beiden mit den leckeren DeWok-Gerichten überzeugen: Ralf Dümmel ging einen Deal mit Steve Müller ein.

„Beruflich verbrachte ich fast vier Jahre in Asien und lernte die dortige Genusskultur kennen und lieben. Das gesunde und traditionelle Kochen mit einem Wok ist aber sehr komplex – ich wollte etwas erfinden, dass es erleichtert und noch dazu ohne Strom funktioniert. So kann jede:r immer und überall ganz einfach gesunde und leckere Gerichte zubereiten, ohne Wok-Profi sein zu müssen. Nach vielen Stunden des Zeichnens, Rechnens und Ausprobierens habe ich das mit einem speziellen Aufbau und perfekt abgestimmten Materialien geschafft und DeWok war geboren – jetzt heißt es mit Ralfs Hilfe hoffentlich bald in vielen Haushalten: Heute wokken wir!“ Steve Müller, Gründer von DeWok

„Heute wokken wir!“ – ein neuer Satz für ein neues, einzigartiges Kochsystem!

DeWok steht für unbegrenzten Genuss in großer oder kleiner Runde. Im formschönen und praktischen Design vereinen sich Genuss, Geselligkeit und Flexibilität: Das transportable Kochsystem funktioniert ohne Strom und eignet sich perfekt für immer wieder neue, spannende Kochkreationen – zuhause oder unterwegs, allein oder in großer Partyrunde. Dank kurzer Garzeit ist die Zubereitung mit DeWok besonders schonend und ermöglicht eine nährstoff- und vitaminreiche Ernährung. Frisch, knackig und lecker: Kochen mit DeWok macht Spaß und ist vielseitig – von asiatischem Gemüse, über Fleisch und Raclette-Speisen bis hin zu leckerer Currywurst und individuellem Rührei ist alles möglich! Mit dem Zweier- und dem Vierer-Set bietet DeWok eine große Auswahl für jeden Anlass – für viele kostbare und köstliche Momente.

DeWok ist unter www.dewok.de als Single-Set aktuell aktuell ab 94,99 € oder als Double-Set aktuell ab 139,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Gesund kochen und das ohne Strom? Das ist jetzt möglich, dank DeWok. Egal wann, egal wo und egal was. Auf dem DeWok wird einfach jedes Gericht zu einem absoluten Highlight. Steve ist ein beeindruckender Gründer, der ein Produkt entwickelt hat. Da werde sogar ich zum Koch. Auf den DeWok, fertig, los…“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Geselliger Genuss, der verbindet: DeWok steht für Kochspaß in kleiner oder großer Runde!

Das transportable Kochsystem ohne Strom zum Kochen, Dämpfen, Braten und „Wokken“

Inklusive Kochgestell, Pfanne, Griff, Kochlöffel, Transporttasche, Sicherheitsbrenner und Rezeptideen

Genuss ohne Grenzen: Immer und überall einsetzbar – zuhause oder unterwegs, zum Beispiel beim Picknick, bei Freund:innen, auf Partys, am Strand oder im Garten

Schonende Zubereitung mit kurzen Garzeiten für eine nährstoff-und vitaminreiche Ernährung

Durchdachtes und formschönes Design – optimal abgestimmt auf jede einzelne Funktion

Aus hochwertigen Materialien gefertigt: für Langlebigkeit und ein angenehmes Handling

Frisch, knackig und lecker: Ideal für Gemüse, Fleisch, Raclette-Speisen oder eine ganz individuelle Kreation

Genuss das ganze Jahr über, indoor und outdoor – egal ob beim Campen, Grillen, vor dem Fernseher, beim gemeinsamen Abendessen oder Picknick

Zwei Sets für die kleine oder große Runde: Single-Set für eine bis zwei Personen oder Double-Set für bis zu vier Personen

Titelbild: Bild© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe