Comic Con Stuttgart fasziniert das Publikum

Rund 48.000 begeisterte Messegäste feiern Hollywood-Stars, TV- und Seriendarsteller, Drag Queens und das neue Trading Cards Games Village

Das strahlende Wetter mit einem Indiana-Jones-Luftschiff über dem Stuttgarter Messegelände als Eyecatcher passte sich traumhaft an das außergewöhnliche Flair in den Hallen an: Die achte Ausgabe der CCON | Comic Con Stuttgart (CCON) hat die Besucherinnen und Besucher sowie die 800 Ausstellerinnen und Aussteller gleichermaßen in Sonnenscheinstimmung versetzt. Insgesamt bewegten sich die Besucherzahlen auf dem Vorjahresniveau. Rund 48.000 Menschen feierten am Wochenende ein Fan-Festival der besonderen Art und sorgten für ein farbenfrohes Cosplay-Ambiente.

Anime-Mädchen, Ghostbusters, Stormtrooper, Batman und Robin und viele andere Charaktere aus Comics, Filmen, Video Games und TV-Serien gaben sich ein Stelldichein, denn die große Cosplay-Community hatte zum alljährlichen Familientreffen in Stuttgart gerufen. Und viele kamen und genossen es. „Hier geht es in erster Linie um unser Hobby und um unsere Leidenschaft, und in diesen Zeiten mit so vielen Negativschlagzeilen flüchten wir uns gern in die unterschiedlichen Fantasiewelten, um auch mal abzuschalten. Und das können wir auf der Comic Con perfekt tun“, strahlte eine Kamisato Ayaka-Cosplayerin.

Dies konnte Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung Messe Stuttgart, ohne Wenn und Aber bestätigen: „Wir haben wieder eine schöne, in sich stimmige Convention in einer harmonischen Atmosphäre erlebt. Gespickt mit vielen Attraktionen, tollen Stargästen und starken Cosplay-Wettbewerben. Alles in allem ein Wochenende für die gesamte Community der populären Kulturen, auf das diese gern zurückblicken wird.“

Auch Dirk Bartholomä, Geschäftsführer der Comic Con Germany GmbH und Veranstalter der CCON, äußerte sich rundum zufrieden: „Die Messe hat sich in allen Themenbereichen weiterentwickelt und wieder ihr ganzes Potenzial auf die Bühne gebracht. Keine Frage, sie hat ihren Ruf als wichtigste Branchenveranstaltung in Deutschland erneut eindrucksvoll bestätigt.“ Seine Highlights seien, neben den Auftritten von Top-Comedian Torsten Sträter und Katee Sackhoff, einer echten Ikone in der Sci-Fi-Welt, der Star Wars Aktionsbereich „Galactic Cantina“, das Trading Card Games Village als neuem Schwerpunkt der CCON und die Sonderschau „Resident Evil“ gewesen. Auch die „Gaming Zone“ und die „Queer Avenue“ hätten so viel Anklang gefunden, das „wir uns im kommenden Jahr wahrscheinlich vergrößern müssen“. Begeistert habe ihn auch der Besuch von Regisseur Erasmus Brosdau sowie der Produzenten Naohiro Ogata und Ken Iyadomi der neuen „Gundam“-Netflix-Serie, die extra aus Tokyo angereist waren, um ihr Projekt in Stuttgart zu präsentieren.

Gelungene Premiere für das Trading Card Games Village

Die Premiere für das Trading Card Games TCG Village, das Joshua Wadenpohl und Chris Hana von Hydra Forge Event Production organisierten, fiel positiv aus. Zur Freude der ausstellenden Firmen. Bianca Andersen, Content Creator, Keepseven sagte: „Ich bin absolut positiv überrascht. Es herrschte eine tolle, fast familiäre Atmosphäre. Hier kam die Community zusammen, es war wie bei einem Klassentreffen. Das TCG Village ist eine klasse Idee, vor allem, weil die Besucherinnen und Besucher an den Spieltischen zocken können. Auch der Aussteller-Mix war perfekt. Die Messe besitzt das Potenzial, weiter zu wachsen.”

Die Card-Show, die zum dritten Mal stattfand, war ein absoluter Erfolg und setzte neue Maßstäbe. „Aufregend, spannend und voller begeisterter Sammelkarten-Fans“, sagte Lars Mönch, Geschäftsführer der Motion Area GmbH / Collectors City. „Durch die perfekte Integration in die Comic Con Stuttgart haben wir einen echten Magneten für die Community geschaffen, und das Publikum zeigte mit großem Enthusiasmus sein Interesse an Sammelkarten.“ Collectables-Hersteller Topps Deutschland präsentierte sich erneut als Event-Presenter und brachte zusätzliche Spannung und Energie in die Card-Show.

Eric Heger, Senior Director Marketing & Sales GSA & International Hobby von Topps Deutschland, zeigte sich begeistert über den kontinuierlichen Erfolg: „Der Treffpunkt für die Trading Card Community hat sich zu einer festen Größe entwickelt und wird jedes Jahr lebendiger und spannender.“ Ein Highlight war der imposante Topps-Todesstern aus „Star Wars“, den Topps eindrucksvoll in Szene setzte. Dort hatte das Publikum die Gelegenheit, den Wookiee-Darsteller (Jonas Suatomo) zu treffen, der kostenlos Autogramme gab – ein magischer Moment für alle Chewbacca-Fans.

97 Prozent der Befragten möchten wiederkommen

Die Comic Con Stuttgart zeigte sich auch sonst von ihrer besten Seite. Internationale Comic-Kunstschaffende und -Verlage, eindrucksvolle Verwandlungskünstlerinnen und weltbekannte Film- und Fernseh-Stars, engagierte Cosplay-Fanclubs, reichweitenstarke Influencerinnen und Influencer sowie fantasievolle Wettbewerbe – die Begeisterung über diesen einzigartigen Angebots-Mix war riesig und machte die CCON-Besucherinnen und -Besucher überglücklich. Im Schnitt blieben sie deutlich mehr als fünf Stunden auf dem Messegelände, rund 38 Prozent nahm eine Anfahrt von mehr als 100 Kilometern auf sich, um die CCON zu besuchen.

Und 11 Prozent reisten sogar aus einer Entfernung von weiter als 300 Kilometer an. In der repräsentativen Befragung der Besucherinnen und Besucher verliehen diese der Veranstaltung die Schulnote 1,7. Und 97 Prozent der Befragten gaben an, die Comic Con Stuttgart im kommenden Jahr wieder besuchen zu wollen. Im Durchschnitt sind die Gäste 29 Jahre alt, zwei Drittel davon sind nicht älter als 30 Jahre. 60 Prozent von ihnen sind Stammgäste der Messe, daher waren 40 Prozent zum ersten Mal dabei. Im Mittelpunkt des Interesses standen vor allem die Bereiche Cosplay, Manga und Videospiele.

Zufriedene Gesichter bei Ausstellerinnen und Ausstellern

Auch die Ausstellerinnen und Austeller der CCON äußerten sich positiv über den Verlauf der Messe und waren vor allem mit der Qualität der Besucherinnen und Besucher zufrieden.

Freyja Melhorn, Director Marketing Communication, BXDXO GmbH: „Gaming, Turniere, Fotostationen, Sammlerstücke und sogar ein Luftschiff über der Messe Stuttgart: Die Ausstellerinnen und Aussteller der Gaming Zone waren dieses Jahr noch vielfältiger als zuvor. Videospiele sind aus einer Popkultur-Convention wie der CCON einfach nicht mehr wegzudenken.“

Dem konnte Staz Nair, Schauspieler und Gaststar, beipflichten: „Ich war vor zwei Jahren schon einmal hier, und ich liebe diese Messe, da sie mir einen hohen Freizeitwert bietet. Für Nerds wie uns ist eine solche Plattform wichtig. Viele Generationen kommen hier zusammen, Eltern, Kids, alle verkleiden sich. Viele Besucher traten mit guten, fundierten Fragen an mich heran, ließen sich fotografieren und freuten sich. Es ist schön, so etwas zu erleben und Teil dieser Community zu sein.”

Ronald Schäffer, Business Development, Panini Verlags GmbH: „Die Comic Con ist eine wichtige Messe für uns, denn hier sind wir mit unserem Programm zu hundert Prozent bei unserer Zielgruppe. Wir konnten sowohl unsere Comics als auch unsere Sammelprodukte präsentieren und uns in ganzer Bandbreite darstellen. Die Resonanz war sehr gut, der Andrang von der ersten Toröffnung an einfach mega. Auch mit dem Erfolg unserer Promo-Aktionen und mit den Umsätzen sind wir zufrieden.”

Moritz Latuske, Schriftführer, Jedipedia e.V.: „Wir sind absolut zufrieden, es war einfach schön hier auf der Comic Con. Zusammen mit Veranstaltern und Fangruppen wurde etwas Besonderes aus der Taufe gehoben und ein Erlebnis für das Publikum geschaffen. In der Halle war durchgehend viel Betrieb, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Wir konnten mit den unterschiedlichsten Zielgruppen in direkten Kontakt treten, unsere Aktivitäten vorstellen und damit unserem Web-Auftritt ein Gesicht verleihen. Damit stießen auf eine positive Resonanz. Nächstes Mal sind wir definitiv wieder mit dabei.”

John Thienel, Zeichner: „Die Stuttgarter Comic Con ist nach wie vor die Comic Con mit der schönsten Atmosphäre. Das Gesamtpaket funktioniert, denn hier hat man das Prinzip verstanden, das zeigt auch das Rahmenprogramm für die Besucher. Zeichner, Merchandise, Verlage und Gaststars sind in ausgewogenem Verhältnis vertreten. Ich bin seit der ersten Ausgabe mit dabei, und auch diesmal machte es Spaß. Die Comic Con ist immer ein Highlight, ein schönes Community-Treffen, wo man viele bekannte Gesichter sieht – und eine Gelegenheit, in direkten Kontakt mit den Fans zu treten.”

Die nächste CCON | COMIC CON STUTTGART (CCON) wird am Wochenende, 29. und 30. November 2025, auf der Messe Stuttgart stattfinden.

Bild Impressionen von der Comic Con Stuttgart 2024: Top-Comedian Torsten Sträter (Mitte) und Comic-Zeichner Ingo Römling auf der Star Stage im Atrium | Bildnachweis: Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG

Quelle Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG