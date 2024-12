Nato-Generalsekretär sieht bei Putin kein Interesse an Frieden

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht beim russischen Präsidenten Wladimir Putin derzeit kein ernsthaftes Interesse an Frieden im Konflikt mit der Ukraine.

„Die Ukraine steht vor einem weiteren kritischen Winter, und Russlands Aggression zeigt keine Anzeichen für ein Nachlassen“, sagte er am Dienstag vor einem Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel. Ganz im Gegenteil: Putin verschärfe seine Rhetorik und seine rücksichtslosen Aktionen. „Er nutzt die Ukraine als Testgelände für experimentelle Raketen und setzt nordkoreanische Soldaten in diesem illegalen Krieg ein“, so Rutte.

„Putin ist nicht an Frieden interessiert“, fügte der Nato-Generalsekretär hinzu. „Er drängt darauf, weitere Gebiete zu erobern. Denn er glaubt, er könne die Entschlossenheit der Ukraine und die unsere brechen.“ Da irre er sich aber, die Nato werde ihre „unerschütterliche Unterstützung“ fortsetzen.



Foto: Wladimir Putin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts