Stars aus Film und Fernsehen, Comics, Cosplay, Spiele und Auktionen zu Gast auf der Comic Con Stuttgart am 27. und 28. November 2021

Wenn Telefondrähte aufgrund von Kartenwünschen glühen, CosplayerInnen prüfend ihre Garderoben durchgehen und jetzt schon die ersten Akkreditierungswünsche für eine Messe im Herbst eintreffen, dann ist schnell klar: es geht um die Comic Con (CCON) Stuttgart, den Treffpunkt für alle Fans, die sich für populäre Genres wie Fantasy, Horror, Science-Fiction oder Comics interessieren sowie auf Filme, Anime oder Fernsehserien stehen. Zahllose CosplayerInnen nutzen die CCON für Auftritte in originellen oder originalen Kostümen von SuperheldInnen, Manga-Heroen oder Fantasy-Charakteren – Hauptsache, alles selbst geschneidert.

Am Wochenende 27. und 28. November 2021 ist es wieder soweit, wenn Tausende von Aficionados auf Stargäste treffen, die an den Veranstaltungstagen ihren Fans Rede und Antwort stehen. Sie erzählen von aktuellen Projekten und die Messegäste haben die Chance, persönliche Fragen zu stellen oder sich mit ihren Idolen fotografieren zu lassen. Und im Ausstellungsbereich lassen sich die die neuesten Comics, bekannte Zeichner und spannende Brettspiele entdecken. Ausgefallene Cosplays, interessante Blicke hinter die Kulissen und ungeahnte Überraschungen runden das farbenprächtige Spektakel ab. „Hier kommen alle die Elemente zusammen, die eine Comic Convention so einzigartig machen“, sagt Dirk Bartholomä, Geschäftsführer der Comic Con Germany GmbH.

Lego-Kreationen von Schwabenstein und Brick Moon

Bisher haben sich bereits 60 HändlerInnen und mehr als 200 Zeichnerinnen und Zeichner angemeldet und auf die Lego-Ausstellung der Spezialisten von Schwabenstein kann man sich schon jetzt als eine der Attraktionen freuen. Dazu zählen auch die faszinierenden Lego-Eigenkreationen aus der Star Wars-Galaxis, die Brick Moon in einer beeindruckenden Ausstellung präsentiert. Zum Beispiel aus der Star Wars-Saga Anakin Skywalkers Podracer (96 x 36 x 14 Zentimeter) mit insgesamt 3267 Teilen und einer Bauzeit von rund acht Stunden. Ein weiteres Highlight aus dieser weit entfernten Galaxis ist das T-6-Shuttle (60 x 37 x 16 Zentimeter). Es entstand aus 3367 Teilen und erforderte stolze 24 Stunden bis alles fertig war. Beide Modelle wurden von „BrickBob“ entworfen und überzeugen durch die liebevollen Details.

Neben einer großen Harry-Potter-Ausstellung sowie dem Harry-Potter-Fotopoint kommen auch viele SchauspielerInnen aus den Harry-Potter-Filmen nach Stuttgart. Darunter Evanna Lynch, die für ihre Darstellung in „Harry Potter und der Halbblutprinz“ 2009 einen „Scream Award“ als beste Nebendarstellerin einheimste. Oder Devon Murray, der in allen acht Harry Potter-Filmen in die Rolle des Mitschülers Seamus Finnigan schlüpfte. Bonnie Wright spielte sich als Ginny, dem jüngsten Mitglied aus dem Weasley-Clan, schnell in die Herzen der Fans und spätestens in „Harry Potter und der Halbblutprinz“ auch in das von Harry höchstpersönlich. Da darf Mark Williams in die Rolle des rührigen Familienvaters Arthur Weasley nicht fehlen und die Potter-Fans werden gespannt sein, welche zauberhaften Geschichten der Dad von Ron Weasley & Co. zum Besten geben wird.

Hauptdarsteller der Netflix-Serie „Shadow & Bone“ freuen sich auf ihre Fans

Nervenkitzel pur versprechen mehrere DarstellerInnen aus der brandaktuellen Netflix-Serie „Shadow & Bone“. Die Legenden der Grisha ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie, die am 23. April 2021 ihre Premiere feierte. Sie basiert auf der Grisha-Trilogie und der Krähen-Dilogie von Leigh Bardugo. Für begeisterte Shadow and Bone-Fans und natürlich alle, die es noch werden wollen, wird die Comic Con Stuttgart zum perfekten Happening, denn mit Amita Suman gibt sich eine der Hauptdarstellerinnen die Ehre. Die nepalesisch-britische Schauspielerin mimt das Phantom „Inej Ghafa“, ein Mitglied der Dregs. Als Topact kommt Kit Young, der Charakter des Jesper Fahey verkörpert, nach Stuttgart.

Mit Archie Renaux erweitert sich die Shadow and Bone-Darstellerriege um einen weiteren populären Vertreter. Der in London aufgewachsene Schauspieler ist in der Hauptrolle des Fährtenlesers Malyen Oretsev zu sehen. Jessie Mei Li, aufstrebender Star in der britischen Schauspiellandschaft, spielt in der angesagten Fantasy-Serie die Hauptrolle der Alina Starkov. Basierend auf Bardugos Romanen folgen die Fantasy-Fans der Soldatin (Jessie), die eine magische Kraft entdeckt, während sich finstere Mächte gegen sie verschwören. Und schließlich stattet Danielle Galligan als „Entherzerin“ aus Shadow and Bone der CCON einen Besuch ab. Die in Irland geborene Schauspielerin war in der letzten Staffel von Game Of Thrones als Sarra zu sehen, bevor sie im jetzt erschaffenen Fantasy-Universum die Rolle von Nina Zenik übernahm.

CCON – Comic Con Stuttgart

Die CCON Stuttgart findet am Samstag und Sonntag, 27. und 28. November 2021, zum fünften Mal statt. Auf dem Stuttgarter Messegelände erwarten nationale und internationale Comic-Verlage, Comic-ZeichnerInnen, CosplayerInnen, Hollywood-Stars, Ausstellungen, Walking Acts, Filmprops (Requisiten), Audiobooks sowie ein großer Händlerbereich die BesucherInnen. Der Veranstalter der CCON ist bereits seit 1992 auf dem deutschen Markt tätig, unter anderem mit den bekannten Events FedCon und RingCon – Conventions zu den Themen Science-Fiction und Fantasy.

Bildnachweis – Foto: Messe Stuttgart

Quelle Landesmesse Stuttgart GmbH