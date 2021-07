Bremer Agentur Deichblick erweitert Geschäftsführerteam und wird zur GmbH

Filmproduktion, Videomarketing und Social Media Content Creation – dafür stehen die Bremer Spezialisten für Bewegtbild Deichblick. 2006 gründeten Björn Upadek und Claas Premke die Agentur als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Seitdem betreute das Team über 250 Kunden – darunter nationale als auch internationale Marken wie Polaroid und Daimler. Aber auch Firmen aus dem regionalen Mittelstand und öffentliche Auftraggeber finden sich unter den Kunden: DMK Deutsches Milchkontor, Fraunhofer IFAM und die Bremische Volksbank sowie die SKUMS Bremen und das Standort-Marketing Berlin. Die Agentur hat ihren Hauptwohnsitz im Kreativhaus „Alte Schnapsfabrik“ in der Bremer Neustadt und ist seit 2016 zusätzlich mit einer Außenstelle in Berlin vertreten. Deichblick beschäftigt derzeit acht feste und zehn feste freie Mitarbeitende.

Zum 15-jährigen Jubiläum im Juli dieses Jahres erweitern die Gründer Upadek und Premke ihr Führungsteam. Gleichzeitig wird die einstige Personengesellschaft in eine GmbH umgewandelt. Als geschäftsführender Gesellschafter neu dabei: Joshua Hartmann. Er arbeitet seit drei Jahren bei Deichblick und war bislang in der Konzeption, im Schnitt, im Motion-Design und als Kameramann für die Agentur tätig. „Als neuer Teil des Führungsteams möchte ich den Bereich Video Content Marketing weiter ausbauen und auf den Social-Media-Kanälen das volle Potenzial des produzierten Contents ausschöpfen. So wollen wir dem Anspruch unserer Kunden an einen messbaren digitalen Auftritt und messbares Arbeitgebermarketing noch gerechter werden“, sagt der 30-Jährige. „Wir freuen uns, mit Joshua Hartmann einen digitalen Experten sowie kreativen und kundenorientierten Sparringspartner auf Geschäftsführerebene zu gewinnen, der die Zukunft von Deichblick aktiv mitgestaltet“, ergänzt Deichblick-Gründer Upadek.

Da die Agentur im ersten und zweiten Quartal 2021 zehn neue Kunden gewinnen konnte, ist das Team auf der Suche nach Verstärkung in allen Produktionsbereichen. „Wir möchten unsere Position als leistungsfähiger Partner in den Bereichen Videomarketing und Employer Branding ausbauen. Dafür brauchen wir weitere kreative Köpfe, die unser Team verstärken wollen“, so Mitinhaber Premke.

Quelle DENKBAR PR & Marketing GmbH