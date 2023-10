Compounder überzeugt Star-Investor Carsten Maschmayer

Das allygatr-Venture Compounder hat sich in der aktuellen Folge “Die Höhle der Löwen” dem Feedback der Investor:innen gestellt. Das Ergebnis: Viel Lob, aber auch Kritik – Carsten Maschmeyer will trotzdem investieren.

“Für uns war es eine gute Bestätigung”, sagt Compounder-Mitgründerin Evelyn Wagner im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Wenn Carsten Maschmeyer grundsätzlich an uns glaubt, dann tun das auch andere.“ Sein Angebot: 400.000 Euro für 25 Prozent der Unternehmensanteile. Das haben die Gründer:innen abgelehnt. “Wir hatten uns eine Grenze gesetzt, wie viele Anteile wir abgeben wollten,“ so Wagner im Interview.

Compounder macht einen sehr bürokratischen Prozess digital: Sie vereinfachen Bewerbungen für Studiengänge. Studieninteressierte erstellen sich einmalig ein Profil und laden ihre Unterlagen hoch, Compounder weist auf fehlende Unterlagen hin, rechnet ausländische Noten automatisch um und schickt die Bewerbungen an die Universitäten. Mit dieser Idee begeisterten die Gründer:innen die “Löwen”, stellten sich aber auch kritischen Nachfragen, etwa von Unternehmerin Tijen Onaran. Einer ihrer Hauptkritikpunkte: dass Compounder keine öffentlichen Universitäten auf der Plattform habe.

Aufzeichnung der Sendung liegt bereits einige Monate zurück

Die Kritik der Juror:innen bezeichnen die Gründer:innen als “Gold wert”. Vieles, was kritisiert wurde, ist bereits umgesetzt: Beispielsweise sind demnächst erste öffentliche Einrichtungen auf der Plattform verfügbar (und nicht nur private Universitäten). Auch die damals noch vergleichsweise geringen Vermittlungen sind Vergangenheit: “Wir wussten auch, dass unsere Zeit noch kommt und es in der Bewerbungsphase für dieses Wintersemester – also genau jetzt – ziemlich abgehen wird.”

Der Berliner HR Tech VC allygatr ist in Compounder investiert. Gründer und CEO Benjamin Visser zeigt sich stolz: “Compounder haben den Auftritt toll gemeistert. Kein Wunder, denn die Idee ist so gut, dass man sich fragt, warum es das Produkt nicht schon längst gab.”

allygatr hat mittlerweile über 23 Beteiligungen im ganzen DACH-Raum. Neben Compounder sind etwa auch der Recruitingservice für Hotellerie und Gastronomie Talentlobby aus Österreich und der Schweizer Board-Member-Matching-Service Board Owl im Portfolio.

Bild Das Team von Compounder: Evelyn Wagner, Carmine „Mino“ Siena und Paula Vorbeck (v.l.n.r.)

Quelle allygatr GmbH