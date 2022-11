Elektrischer Premium-Small-Van als Basis: Der neue EQT2 ermöglicht praktische Lösungen für Camping-Fans

Stuttgart. Mercedes‑Benz enthüllt am Freitag, den 2. Dezember 2022 um 14:00 Uhr (MEZ) das Concept EQT Marco Polo1 auf der Online-Plattform Mercedes me media unter https://media.mercedes-benz.com/EQT. Das seriennahe Konzeptfahrzeug gibt einen ersten Ausblick auf einen vollwertigen Micro‑Camper auf Small-Van-Basis ab Werk, dessen Premiere voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 folgt. Davor ist mit dem Marco Polo Modul bereits eine erste, einfache Camping-Lösung erhältlich: Mit dem flexibel ein- und ausbaubaren Modul mit Bett- und Kücheneinheit ist der neue EQT 2, der ebenfalls seine Premiere feiert, im Handumdrehen bereit für’s Camping.

Mit dem seriennahen Concept EQT Marco Polo1 gibt Mercedes‑Benz einen Ausblick auf einen vollelektrischen Small-Van Camper ab Werk. Mit der Kombination aus einem modernen Antriebskonzept sowie einem innovativen Camper-Innenausbau bringt das Concept EQT Marco Polo1 beste Voraussetzungen für beispielsweise einen gelungenen Wochenendausflug mit. Gleichzeitig eignet er sich dank der Option, die Camping-Elemente mit nur wenigen Handgriffen vollständig auszubauen, für den flexiblen Einsatz im Alltag.

Der neue EQT2 bildet aber nicht nur die Basis für die beiden Camping-Lösungen, sondern bietet Privatkunden zudem einen attraktiven Einstieg in die vollelektrische Welt der Marke mit dem Stern. Der Premium‑Small‑Van vereint die Variabilität und das hochwertige Ausstattungsniveau der T‑Klasse mit den Vorteilen eines vollelektrischen Antriebs für Familien sowie freizeitaktive Menschen.

Dabei kombiniert er kompakte Außenmaße mit großem Platzangebot. Dank der geschützten, schwerpunktgünstigen und platzsparenden Installation der Batterie im Unterboden bietet er die nahezu gleiche Variabilität und Funktionalität im Innenraum wie die konventionell angetriebene T-Klasse. Darüber hinaus bietet der privat positionierte, vollelektrische Small Van auf T-Klasse Basis unter anderem eine niedrige Ladekante, praktische Schiebetüren sowie den Mercedes-typischen Anspruch an Komfort, Konnektivität, Wertigkeit und Sicherheit.

1 Das Concept EQT Marco Polo ist ein Konzeptfahrzeug und noch nicht zum Kauf erhältlich.

2 Das Fahrzeug befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und ist noch nicht zum Kauf erhältlich.

Quelle Bild und Text Mercedes-Benz AG