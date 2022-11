Das Unternehmen ElephantSkin hat sein Advisory Board sehr namhaft erweitert: Mit Dr. Alfred Gusenbauer tritt eine international sehr erfahrene Persönlichkeit in den Gesellschafterkreis des rasant wachsenden Wiener Unternehmens ein.

Raphael Reifeltshammer, Geschäftsführer und Gründer von ElephantSkin:

„Nach unserem operativ intensiven Raketenstart der vergangenen 2 Jahre ist es nach der erfolgreichen Internationalisierung ein weiterer Meilenstein, solch starke Partner von seiner Vision überzeugen zu können.“

Dr. Alfred Gusenbauer:

„Mit jedem Plastik-Einweghandschuh, den es ElephantSkin gelingt einzusparen, leistet das innovative Unternehmen einen erheblichen Teil dazu, unseren Planeten bestmöglich für nachfolgende Generationen zu schützen.“

Raphael Reifeltshammer, ergänzt: „Der Einweghandschuh wird im nicht-medizinischen Umfeld weltweit fast ausschließlich & unbewusst falsch verwendet. Zudem verursacht er enorme Hautirritationen bei Arbeitskräften, die ihn zunehmend zur Arbeit vorgeschrieben bekommen. Wir arbeiten an der Lösung eines Komplexes von mehreren wirklichen Problemen – was uns in der täglichen Arbeit vorantreibt“

Die Köpfe hinter ElephantSkin mit Sitz in Wien bieten einzigartige & vor allem nachhaltige

Alternativen zu den aktuell in großen Mengen verwendeten Einweg-Plastik-Handschuhe an.

Sämtliche ElephantSkin Handschuhe sind speziell antiviral und antibakteriell behandelt und aus wiederverwendbaren und waschbaren Materialien gefertigt. Damit trifft der Gründer und Erfinder Raphael Reifeltshammer den Zeitgeist: eine einfache und sinnvolle Lösung für das akute Hygieneproblem sowie eine dauerhafte Entlastung der Umwelt durch die Vermeidung von Tonnenweisen, unnötigem Plastikmüll.

Nachhaltig dank modernster Technologien

Die ElephantSkin Handschuh Modelle sind mit einer einzigartigen, Zukunftstechnologie behandelt, die ähnlich funktioniert wie eine Imprägnierung. Durch die spezielle antivirale und antibakterielle Technologie werden Bakterien und Viren, am Handschuh sehr rasch & effizient reduziert. Seit Beginn der Pandemie wurden monatlich über 65 Milliarden Plastikhandschuhe weggeworfen*. *https://orf.at/stories/3292154/

Bild: ElephantSkin

Quelle Susta Sustainable Merchandise Handels GmbH