Coolcation T(r)ipps von Thurgau Travel

Im Sommer 2024 können Reisende an Bord der MS Thurgau Chopin bei Fluss- und Küstenkreuzfahrten von Berlin zu den Ostseeinseln einen kühlen Kopf bewahren. Für den Sommer 2025 erweitert der Flussreisepionier sein Angebot mit einer neuen Kreuzfahrt entlang der schottischen Küste und durch die Highlands.

2023 war sowohl in Deutschland als auch weltweit das heißeste Jahr seit Beginn der Wettermessungen. Infolgedessen erfreut sich Urlaub in kühleren Regionen zunehmender Beliebtheit. Der Trend, auch bekannt als „Coolcations“ – eine Wortkombination aus „cool“ (kühl) und „vacation“ (Urlaub) – zieht Reisende während der europäischen Sommermonate in mildere Gefilde. Hier können sie entspannt die kühleren Regionen der Welt erkunden. Umfragen bestätigen diesen Trend: So fand booking.com* heraus, dass über die Hälfte ihrer Befragten mittlerweile Urlaub an Orten plant, die kälter als das Heimatland sind.

Tim Starke, Geschäftsführer von Thurgau Travel Deutschland, weiß wo es hingehen kann: „Auch wir merken, dass die Nachfrage in den Sommermonaten nach Reisen in nördlichere Regionen zunimmt. Ein Grund, warum wir unsere Abfahrten auf Havel und Oder zur Ostsee erhöht haben und im nächsten Sommer dann mit einer Kreuzfahrt entlang und durch die Trenddestination Schottland das Angebot erweitern. Und das jeweils mit Schiffen, die dank ihrer Größe und Ausstattung eine perfekte Alternative zu vollen Hotels und Stränden sind.“

Flusskreuzfahrt zu den Ostseeinseln

Die elftägige Kreuzfahrt von Berlin zu den Ostseeinseln auf der MS Thurgau Chopin führt über die Havel und die Oder, mit Stopps in Eberswalde und Stettin, bevor es weiter nach Stralsund, Greifswald und zu den Inseln Rügen, Usedom und Hiddensee geht. Neben den malerischen Flussufer- und Küstenlandschaften und ihrer spezifischen Flora und Fauna wartet die Backsteingotik der Hansestädte darauf erkundet zu werden. Preise ab 1.999 € pro Person in ausschließlich Außenkabinen. Abfahrten mit Restplätzen gibt es noch am 18. und 28. Juli sowie am 17. und 27. August und 6. September 2024.

Neu in 2025: Whiskey und Wildnis in Schottland

Maximal 37 Passagiere können über 35 Whiskey-Sorten an Bord der exklusiven Lord of the Highlands auf der Reise „Auf den Spuren der schottischen Wildnis“ verkosten – damit sollte einem selbst an kälteren Tagen warm werden. Das Nationalgetränk ist aber nicht der einzige Höhepunkt der neuntägigen Reise, die an vier Terminen (24.05. / 21.06./19.07./16.08.) im Sommer 2025 angeboten wird: So warten der Caledoniean Canal mit der „Neptune’s Staricase“ auf seine Durchquerung und mit dem Loch Ness, dem Loch Lochy und dem Loch Linnhe mystische Seenlandschaften auf ihre Erkundung. Zahlreiche Ausflüge runden das Programm ab, während das Luxuskreuzfahrtschiff die zweite Heimat wird. Die Reise wird ab Ende Juli auf der deutschen Homepage buchbar sein. Nähere Infos gibt es über das pdf-Dokument aber schon hier.

Coolcation T(r)ipps von Thurgau Travel – Die Frische des Nordens im Sommer auf Ostsee- und Schottlandkreuzfahrten erleben

Bild Kreidefelsen auf Rügen @ Thurgau Travel AG

