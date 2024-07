Verhandlungstrainings mit Künstlicher Intelligenz

Neu auf dem Markt: Die innovative Learning App NELA von NAG zur Verhandlungs­simulation.

Unternehmen und Mitarbeitende können damit die eigenen Verhandlungspotenziale spielerisch deutlich verbessern.

Die Negotiation Advisory Group NAG, Europas führende Verhandlungsberatung, bringt eine innovative, KI-gestützte Plattform zur aktiven Verhandlungssimulation neu auf den Markt: Die Negotiation Learning App (NELA). „Damit besteht erstmals die Möglichkeit, gegen andere Personen oder gegen eine Künstliche Intelligenz zu verhandeln und neue Strategien zu testen“, erklärt NAG-CEO Katharina Weber. Die App verbindet theoretische Trainingsmodule mit prak­tischen Verhandlungen und richtet sich zum einen an Unternehmen, die damit die Verhandlungs­fähigkeiten ihrer Teams verbessern und nachhaltiges Lernen fördern können. Aber auch die Mitarbeitenden können sie zum Selbststudium nutzen, um ihre persönliche Verhandlungs­expertise zu steigern. Spielerische Elemente motivieren dabei zum Selbststudium. Das Tool ist sowohl über den Browser als auch über die App zugänglich.

„NELA ist keine abgehobene, theoretische Spielerei“, erläutert NELA-Entwickler Professor Philippe Gillen, Head of Data Science und Senior Negotiation Expert bei NAG, der Quantitative Methoden in der Wirtschaft an der CBS International Business School in Köln lehrt. Die Verhandlungs­simula­tionen basieren auf realen Fällen von Kunden. „NELA ermöglicht zudem die Anpassung der Ver­handlungssimulation an exogene Schocks wie etwa aktuelle Krisen, um realitätsnahe Bedingungen zu schaffen“, ergänzt Gillen.

Der Lerneffekt wird außerdem dadurch gesteigert, dass NELA qualitatives und quantitatives Feedback gibt sowie detaillierte Auswertungen und Erfolgs-KPIs zur kontinuierlichen Ver­besserung der Verhandlungsfähigkeiten. Die Verhandlungssimulationen können auch individuell auf das im Unternehmen vorhandene Verhandlungstraining angepasst werden und so das interne Weiterbildungsangebot um einen Generation Z-tauglichen Gamification-Ansatz erweitern. NAG-CEO Katharina Weber: „NELA vermittelt insofern authentische Verhandlungserfahrungen, ohne dass das Unternehmen oder man selbst ein Risiko eingeht.“

Weitere Informationen über Bezugsmöglichkeit und Konditionen der App sind über Katherine Perez, Head of Academy der Negotiation Advisory Group (k.perez@n-advisory.com) erhältlich.

Bild: Katharina Weber, Geschäftsführerin der Negotiation Advisory Group. Bildquelle: NAG / Anne Kaiser

Quelle bestfall/NAG