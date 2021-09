Mit „Cruza“ steigt 4BRO in den Limo-Markt ein

Das Start-Up „4BRO“ aus Lünen legt nach einem „bro-haftem“ Jahr nach: Mit Cruza ist ab heute das erste Limo-Getränk im Handel erhältlich. Der Launch beweist erneut, dass die Lifestyle-Marke ganz nah an ihrer Zielgruppe ist.

Nach dem Erfolg der 4BRO Eistees, Energy Drinks und der broji balls Maisbällchen-Snacks, wagt 4BRO den Vorstoß in eine neue Produktkategorie und expandiert mit Cruzain den Limonaden-Markt. Eine Entscheidung, die zu großen Teilen auch von der Zielgruppe und Community mitbegleitet wurde. Denn in typischer 4BRO-Manier wurde die Community auch bei diesem Launch in den gesamten Produktentwicklungszyklus mit einbezogen:

„Nach dem Eistee lag die Produkterweiterung in den Limonaden-Markt nah und war hoch gefragt bei unserer Community. Mit Cruza haben wir einen Neuzugang der perfekt zu 4BRO passt und den Bedürfnissen unserer Community entgegenkommt“, sagt 4BRO-Gründer Engin Ergün.

Produktentwicklung und Launch mit der Bro-Community

Um diese Bedürfnisse optimal zu bedienen, wurde die Community in wichtigen Fragen der Produktentwicklung immer wieder involviert und befragt. Der Name, die fünf Geschmackssorten, Packaging, Design und Farben entstanden im engen Austausch mit der Zielgruppe.

„Wir möchten stets möglichst nah an unserer Bro-Community sein und sie auch transparent in die Ideenfindung und Produktentwicklung miteinbeziehen. Die Entscheidung für den Namen Cruza wurde beispielsweise in einer Brainstorming-Runde mit unserer Community getroffen“, erklärt Ergün.

4BRO begleitet den Launch mit kreativen Social-Media-Ideen, u.a. mit der eigens kreierten YouTube-Serie Cruza Games, in der „Bros und Sis“ aus der Community z.B. Quizfragen im Eiswasser beantworten müssen oder an einem Paintball-Bootcamp teilnehmen. Was bei all dem natürlich nicht fehlen darf, ist der 4BRO Code zum Punkte sammeln: Bei den Cruza-Getränken befindet sich der Code im Deckel. In der dazugehörigen 4BRO-App können die Bros und Sis dann wie gewohnt ganz bequem „Bro Points“ sammeln und gegen Gutscheine bei Netflix, Zalando, Shell, dem nächsten Barber-Shop oder Nagel-Studio einlösen.

Einfallsreiche Geschmäcker für den Lebensmitteleinzelhandel

Ab dem 1. September wird der Neuzugang in den fünf „baba“ Geschmacksrichtungen Apple Cruza (Apfel), Berry Cruza (Beeren), Gooza Cruza (Zitrone), Diggi Cruza (Orange Maracuja) und Icey Cruza (Eisbonbon – Himbeere) in 0,33l PET Flaschen im Handel erhältlich sein. Zu finden ist Cruza, wie auch die anderen 4BRO Produkte, u.a. bei Rewe, Edeka, Famila, Lekkerland, Metro, Globus, Shell sowie in türkischen Supermärkten. Die Cruza-Reihe ist bislang auf dem deutschen Markt erhältlich, aber auch die Schweiz, Österreich und Frankreich haben bereits Interesse geäußert – eine weitere Markterweiterung ist somit nicht ausgeschlossen.

Quelle: Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG