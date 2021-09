ASTALEA bringt den Lieblingsduft ins eigene Auto – beispielsweise das persönliche Lieblingsparfum oder ein ätherisches Öl

Guter Duft macht gute Laune! Und mit ASTALEA ist es jetzt ganz einfach, den Lieblingsduft im Auto zu genießen. Denn ASTALEA verwandelt das eigene Auto in eine individuelle Duftoase! Einfach das schicke Duftstein-Set mit dem persönlichen Lieblingsduft besprühen oder betröpfeln und den Duftstein mühelos an der Autolüftung befestigen. ASTALEA verteilt den angenehmen Geruch im Auto und ist noch dazu ein echter Hingucker – das neue Must-have unter den Car Accessoires.

In ihrer Zeit im Außendienst verbrachte Gründerin Kim Lohmar sehr viel Zeit in ihrem Auto – dabei kam ihr die Idee, ein Produkt zu entwickeln, das den persönlichen Lieblingsduft ins Auto bringt. Funktional, schick und wiederverwendbar sollte es sein. Mit dem Ergebnis ASTALEA traute sie sich schließlich in die VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ und traf auf Begeisterung. Investor Ralf Dümmel ging einen Deal mit der Gründerin ein und investierte in ASTALEA.

*Nach der Aufzeichnung benannte sich das Startup um:

Aus ASALEA wurde ASTALEA!

„Viele Menschen verbringen so viel Zeit in ihren Autos – es wird Zeit, dass wir sie in echte Wohlfühloasen verwandeln. Mit ASTALEA wollte ich ein funktionales Car Accessoire entwickeln, das es ermöglicht, den eigenen Lieblingsduft im Auto zu verteilen – individuell und wiederverwendbar. Ich freue mich, jetzt an der Seite von Ralf mit ASTALEA durchzustarten!“ Kim Lohmar, Gründerin von ASTALEA

In nur drei Schritten wird der Fahrzeuginnenraum zur individuellen Wellnessoase auf Rädern: Einfach ein Parfüm oder ein ätherisches Öl auswählen, das man gerne riecht, optional in den mitgelieferten Pumpzerstäuber füllen, die Rückseite des ASTALEA Duftsteins damit besprühen und an den Lamellen der Lüftung anbringen. Dank praktischem Magnet-Clip funktioniert das Befestigen unkompliziert und der Stein hängt sicher. Das feinporige Material nimmt den Duft gut auf und verströmt ihn dezent an die Umgebung. Lässt der Duft nach, einfach den Stein erneut besprühen und so immer wieder verwenden. Sein edles und hochwertiges Design macht den ASTALEA Duftstein zu einem dekorativen Car Accessoire. Er ist aktuell in drei Varianten erhältlich: „Blue Mosaic“ ist ein sommerlicher Hingucker, „All Black“ überzeugt mit einer schlichten Optik und „Flower Bouquet“ beeindruckt mit exotischen Blumenmustern. ASTALEA ist ein Must-have für alle, die sich auf langen und kurzen Autofahrten mit dem Lieblingsduft und schönen Designs umgeben möchten!

ASTALEA ist unter www.astalea.de aktuell für 9,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.



„Mit ASTALEA ist Schluss mit dem Gestank im Auto. Denn der Aroma Diffuser verwandelt Dein Auto in Deine ganz persönliche Wohlfühloase, indem er es mit den Düften, die Du liebst, verzaubert. Mega Idee, oder? Kim ist eine Traumgründerin mit Traumprodukt. Auf gut riechende Autos.“Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Fotocredit: Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Produkte GmbH