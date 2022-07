Crypto Nerds: Ein NFT-Club, der für Gewinnmaximierung steht

Mit dem Aufkommen von nicht-fungiblen Token (NFTs) verspüren immer mehr Krypto-Enthusiasten den Impuls, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und Wissen über Krypto zu teilen. Daraus entstand die Idee der NFT-Clubs, die den Zugang zu einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten erleichtern. Einer von ihnen ist Crypto Nerds. Der Club steht vor allem für eines: Das Erzielen von Gewinnen durch smarte Investmentpools. Er ist die ideale Plattform, um sich mit NFT-Inhabern zu vernetzen und Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. Der Club hat seine eigene NFT-Kollektion in Form von Hunden herausgebracht. Bei jedem Kauf eines NFT-Hundes wird ein Teil des Erlöses an Tierheime gespendet.

Das ist Crypto Nerds

Crypto Nerds wurde zu Beginn des Jahres 2022 von Andreas Belocerkov gegründet. Zuvor hatte der Unternehmer kaum Berührungspunkte mit Krypto-Investments, bis er auf einige erfolgreiche Krypto-Investoren traf, die ein Feuer in ihm entfachten. Mit ihrer Unterstützung konnte er sich ein großes Repertoire an Wissen über Krypto und NFTs aneignen. Inzwischen ist er selbst zum Experten geworden. Sein NFT-Club Crypto Nerds ist eine der am schnellsten wachsenden Krypto-Communities in der DACH-Region.

Der Club steht einerseits dafür, sich Wissen über Kryptowährungen anzueignen, Risiken entgegenzuwirken und die profitabelsten Geschäfte abschließen zu können. Andererseits steht Crypto Nerds dafür, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder die Möglichkeit hat, aktiv und passiv an Kryptowährungen zu verdienen, unabhängig vom jeweiligen Einkommensstatus. Letztlich investieren die Mitglieder von Crypto Nerds gemeinschaftlich in Projekte und die Gewinne werden innerhalb des Clubs geteilt.

Ein Club für Einsteiger und Experten

Die Mitgliedschaft im Club ist für jedermann möglich. Die einzige Bedingung ist: Man muss eine Crypto Nerds NFT besitzen. Der Preis pro virtuellem Hund beträgt 0,75 ETH, was derzeit etwa 840 Euro entspricht. Ein Teil des Erlöses wird an Tierheime gespendet. Vor Erwerb eines NFT kann man an einem Zoom-Call teilnehmen, in dem die Vorzüge einer Clubmitgliedschaft anschaulich gemacht werden. Gleichgültig, ob man Anfänger, Investor oder Experte ist, der Club ist für alle interessant. Anfängern bietet die Crypto Nerds-Community eine hervorragende Betreuung, um ein Grundverständnis für den Kryptomarkt zu erlangen.

Anlegern und Experten eröffnet der Club die Möglichkeit, fundiertes Wissen und Erfahrungen auszutauschen. So können auch alteingesessene Krypto-Kenner noch etwas lernen. Für alle Mitglieder bietet Crypto Nerds Trainings an, um Kompetenzen und Wissen über Investitionen und Kryptowährungen zu erwerben und zu erweitern.

Das bietet der Club

Crypto Nerds steht für ein Umfeld, das es unmöglich macht, sein Kapital in der Kryptowelt nicht zu vermehren. Der Club hilft seinen Mitgliedern nicht nur, passives Einkommen zu generieren. Er vermittelt auch die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse und beantwortet alle Fragen im Zusammenhang mit Krypto und NFTs. Darüber hinaus organisiert der Club private Partys und zahlreiche andere Live- und Online-Events. Auf diesen können die Clubmitglieder einander kennenlernen und haben die Möglichkeit, sich mit Top-Experten zu vernetzen. Der Club steht für Team- und Community-Support. Außerdem bietet Crypto Nerds seinen Mitgliedern ausschließlich die besten Tools aus der Kryptowelt und vorgefertigte Transaktions-Lösungen, die man nutzen kann und sollte, um ein erfolgreicher Investor zu sein.

Wie wird Gewinn erwirtschaftet?

Ein Teil der Einnahmen aus dem NFT-Verkauf wird als Investition in andere gewinnbringende Projekte gesteckt. Die Gewinne, die dadurch erzielt werden, werden wiederum unter all den NFT-Besitzern aufgeteilt. So kann eine Rendite zwischen sechs und 25 Prozent erwirtschaftet werden. Zudem kann man mit seinem erworbenen NFT frühzeitig in Crowdfunding-Projekte investieren. Diese ermöglichen es, hohe und sichere Transaktionen zu erhalten, die normalerweise nur innerhalb großer Investmentgesellschaften erreicht werden können.

Eine eigene App mit einem Move2earn-Projekt

Crypto Nerds betreibt eine eigene App, die für alle Mitglieder zugänglich ist. Es werden zahlreiche Lehrvideos zur Verfügung gestellt: Module über die Grundlagen des Investierens bis hin zu aktiven Strategien, um Krypto zu verdienen. In naher Zukunft wird Crypto Nerds auch eine Move2earn-Projekt-App einführen. Damit können Nutzer Prämien für das Gassi gehen mit ihrem NFT-Hund in der realen Welt verdienen. Die Plattform kombiniert GPS-, Blockchain- und GameFi-Technologien, um dies zu ermöglichen und den Mitgliedern noch mehr Nutzen zu bieten. Die User können Game-Token verdienen, die entweder innerhalb der Plattform eingesetzt oder in Fiat-Geld umgetauscht werden können.

Darum solltest du Mitglied werden

Neben dem großen Vorteil der Gewinnmaximierung und den bereits genannten Angeboten des Clubs, bietet Crypto Nerds noch einiges mehr. Eine Mitgliedschaft im NFT-Club Crypto Nerds bedeutet auch Zugang zu einer NFT-Community, mit gleichgesinnten Menschen. Der Besitz eines Crypto Nerds NFT gewährt unter anderem Zugang zu allen Online- und Offline-Treffen des Clubs. Als privates Mitglied erhält man außerdem exklusiven Zugang zur Crypto Nerds App und hat die Möglichkeit, an Schulungen zum Thema Investieren in Kryptowährungen und dem kommenden Projekt Move2earm teilzunehmen. Außerdem spendet der Club einen Teil des Erlöses von gekauften NFT an einen wohltätigen Zweck für Tiere. Die Mitglieder der Crypto Nerds lernen nicht nur, sichere Renditen zu erzielen, sondern auch laufende Gewinne.

Interesse geweckt? Dann schau jetzt auf der Webseite von Crypto Nerds vorbei. Dort erhält man weitere Informationen und kann sich direkt für einen Zoom-Call anmelden. https://crypto-nerds.de/

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder