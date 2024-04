CustomCells verstärkt sein Engagement im Bereich eAviation

Antragsverfahren zur Erlangung der Zertifizierung als Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb durch die EASA

Teilnahme an der „AERO Friedrichshafen“ zusammen mit VÆRIDION

Neues Whitepaper „The Enabler of eAviation: Advanced Batteries for a Cleaner Sky“

CustomCells, ein führender Innovator in der Entwicklung von hochwertigen Lithium-Ionen-Batteriezellen, strebt die Zertifizierung als Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) an. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von CustomCells, die Elektrifizierung der Luftfahrt voranzutreiben und neue Standards für flugtaugliche Batterielösungen zu setzen. CustomCells verstärkt zudem seine Präsenz in der Messe- und Konferenzsaison des e-Aviation-Ökosystems und nimmt in dieser Woche gemeinsam mit seinem Partner VÆRIDION an der Luftfahrtmesse „AERO Friedrichshafen“ teil. Dort wird auch das neue Whitepaper des Unternehmens vorgestellt. Unter dem Titel „The Enabler of eAviation: Advanced Batteries for a Cleaner Sky“ gibt CustomCells einen Überblick über den Stand der aktuellen Entwicklungen und zeigt, wie seine Hochleistungsbatteriezellen dem elektrifizierten Fliegen zum Durchbruch verhelfen werden.

Ein Meilenstein für CustomCells

Die Erlangung der EASA-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von CustomCells und unterstreicht das Engagement für Spitzenleistungen, Sicherheit und Innovation bei der Entwicklung von Batteriezellen, die den strengen Anforderungen der elektrischen Luftfahrt entsprechen. Durch die Erfüllung der strengen EASA-Standards möchte CustomCells der Luftfahrtindustrie Batteriezellen zur Verfügung stellen, die eine herausragende Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit bieten. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses setzt CustomCells auf Transparenz und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Industriepartnern und weiteren Stakeholdern.

Premium-Batterien für sauberes Fliegen

Während die Elektrifizierung des Straßenverkehrs kontinuierlich voranschreitet, steht ein vergleichbarer technologischer Wandel in der Luftfahrt noch aus. Gemeinsam mit seinen Kunden treibt CustomCells die Transformation zu umweltfreundlichen batterieelektrischen Antriebssystemen voran – und ebnet so den Weg in eine nachhaltige und klimaneutrale Luftfahrt.

„Als Unternehmen, das sich der Entwicklung fortschrittlicher Energiespeicherlösungen verschrieben hat, teilen wir gerne unsere Erkenntnisse und unser Know-how mit Branchenvertretern, Kooperationspartnern und der interessierten Öffentlichkeit – und mit allen Luftfahrt-Enthusiasten, die wie wir die Vision einer nachhaltigen, elektrifizierten Zukunft des Flugverkehrs haben“, sagt Dr. Dirk Abendroth, CEO der CustomCells Gruppe.

Mit dem jetzt vorgestellten Whitepaper gibt CustomCells einen Überblick über die technologische Zukunft der Luftfahrt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der entscheidenden Rolle, die Lithium-Ionen-Batterien bei der Elektrifizierung der Luftfahrt spielen. Das Papier skizziert die aktuelle eAviation-Landschaft und die hochdynamische Entwicklung in diesem Bereich, stellt die verschiedenen Arten von Elektroflugzeugen sowie die unterschiedlichen Batterieformfaktoren vor und beschreibt außerdem die Zertifizierung elektrisch angetriebener Luftfahrzeuge.

Der zentrale Baustein der elektrischen Transformation des Fliegens

Als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriezellen im Premium-Segment prägt CustomCells Innovationen im eAviation-Sektor maßgeblich. „CustomCells ist Pionier und technologischer Vorreiter in der Batteriebranche. Die Elektrifizierung des Luftverkehrs verlangt nach innovativen Lösungen, die es bisher nicht gab“, so Abendroth. „Unsere hochmodernen Batteriezellenlösungen sind der Schlüssel, um das immense Potenzial des elektrischen Fliegens zu heben und eine Ära einzuleiten, in der Flugzeuge emissionsfrei, leise und effizient unterwegs sind. Wir sind die Co-Piloten der nächsten Jahrhundertstory.”

Eric Swedersky, Senior Vice President Commercialization bei CustomCells, ergänzt: „Der Einsatz von Hochleistungs-Batteriezellen ermöglicht die nächste Generation des Fliegens – von elektrischen Senkrechtstartern über Kurzstartern bis hin zu konventionell startenden und landenden Flugzeugen. Für kurze Strecken stehen bereits heute erste batterie-elektrische Fluggeräte dieser Art in den Startlöchern, die mit hochmoderner Batteriezellentechnologie von CustomCells ausgestattet sind – darunter beispielsweise Lilium und VÆRIDION. Damit eröffnet sich ein völlig neues Segment der urbanen und regionalen Mobilität. Nachhaltig, digital und elektrisch angetrieben, bietet eAviation innovative Lösungen für die modernen Mobilitätsanforderungen. CustomCells treibt diese Entwicklung maßgeblich durch Hochleistungs-Batteriezellen ‚engineered in Germany‘ voran.“

CustomCells verstärkt sein Engagement im Bereich eAviation

Bild: CustomCells

Quelle © Factor 3 AG