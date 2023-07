CYCLE erhaelt 10,3 Millionen Euro in Series-A-Finanzierungsrunde

CYCLE, die Full-Service-Mobilitätslösung für Zustelldienste und Kuriere, hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde 10,3 Millionen Euro erhalten. Angeführt wird die Runde von Scania Growth Capital (East Hill Equity). Zudem beteiligen sich Local Globe, EnBW New Ventures (ENV), Visionaries Club, Third Sphere, Founder Collective, APX (first check investor by Porsche and Axel Springer) und die SpeedUp Venture Capital Gruppe, die bereits als Investoren an Bord waren. Mit den mehr als 10 Millionen Euro wird CYCLE weiter in Europa wachsen und unter anderem auch nach Großbritannien expandieren. Außerdem sollen neue Kunden aus Bereichen wie der Brief- und Paketlogistik bedient werden. Auch eine Erweiterung der Flotte ist geplant.

Auf dem Vormarsch in Europa

Zum 5-jährigen Firmenjubiläum am 4. Juli ist das B2B-Angebot hierzulande bereits in über 40 Städten verfügbar. Neben Deutschland ist das Start-up in Österreich, Italien, Polen und den Niederlanden auf dem Markt. Zu den Kunden zählen namhafte Essenslieferdienste wie Just Eat Takeaway.com und Wolt sowie führende Unternehmen im Bereich der Lebensmittellieferungen wie Flink und Gorillas/Getir. Auch im Segment der Pharma-/Medikamentenlieferungen und Paketzustellungen baut CYCLE Partnerschaften auf und positioniert sich über den Quick-Commerce hinaus.

Diversizifierung für eine bessere Umwelt

Zur Diversifizierung des Kundenportfolios startet CYCLE Projekte mit renommierten Paketdienstleistern. Das flächendeckende Servicenetzwerk von CYCLE ist auch für sie von großer Bedeutung, da sie ebenfalls nach Lösungen suchen, um ihre Emissionen auf der letzten Meile zu reduzieren und ihre Dienste nachhaltiger zu gestalten. Während elektrische Lieferwagen die derzeitigen Werte nur um ein Drittel reduzieren, können E-Bikes den Emissionsausstoß bei der Lieferung auf der letzten Meile um 90 Prozent verringern. „Wir schätzen, dass mindestens die Hälfte aller Lieferungen im urbanen Raum mit E-Bikes und größeren Lastenfahrrädern abgewickelt werden könnten. Dies würde nicht nur zu weniger Verkehr auf überfüllten innerstädtischen Straßen führen, sondern auch zu einer erheblichen Reduzierung der Umweltbelastung”, so Luis Orsini-Rosenberg, Mitbegründer und CEO von CYCLE.



CYCLE treibt nachhaltige Unternehmensmobilität voran

Ein weiterer Meilenstein für CYCLE ist die Partnerschaft mit einem der größten Unternehmen Italiens im Rahmen eines betrieblichen Mobilitätsprogramms. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen in Italien, ihren Mitarbeitern nachhaltige Mobilitätslösungen anzubieten und damit die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten zu reduzieren. CYCLE sieht in dieser Partnerschaft einen wichtigen Schritt, um seine Produkte und Dienstleistungen in den Unternehmenssektor zu erweitern und die Vorteile nachhaltiger Mobilität für eine breitere Zielgruppe zugänglich zu machen.

Neues E-Bike im Sortiment: “20FIFTY”

Durch ein ganzheitliches Geschäftsmodell, das auf Abonnement, Reparatur und langlebige Bauteile setzt, fördert CYCLE aktiv die Kreislaufwirtschaft und setzt in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe für die Lieferbranche. Mit der Finanzierungsrunde soll demnach auch in die kontinuierliche Weiterentwicklung der E-Bikes investiert werden. Besonders stolz ist CYCLE darauf, das neue E-Bike mit dem Modellnamen “20FIFTY” mit einem Rahmen aus recyceltem Aluminium auf den Markt zu bringen. Das speziell für Lieferungen konzipierte E-Bike verspricht eine revolutionäre Lösung für die Zustellung im urbanen Raum. Es hat eine Ladekapazität von bis zu 200 kg, eine 1000 Wattstunden starke Batterie und ein modulares Dual-Dropout-System, durch das sich der Radstand verlängern oder verkürzen lässt. Mit seiner außergewöhnlichen Ladekapazität hat das innovative Lastenrad das Potenzial, herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennermotor bei der Zustellung auf der letzten Meile zu ersetzen.

Die erfolgreiche Finanzierungsrunde unterstreicht das Vertrauen der Investoren in das Potenzial von CYCLE und seine visionäre Mission, Lieferungen auf der letzten Meile zu revolutionieren: Luis Orsini-Rosenberg, Mitbegründer und CEO von CYCLE: „Trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage steigt die Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Transportlösungen im urbanen Raum. Allerdings wird der Großteil aller Lieferungen nach wie vor von Verbrennermotoren durchgeführt. Unser Ziel ist es, die Logistikbranche zu transformieren. Mit flexiblen Abonnementplänen senken wir die Barriere zur Anschaffung von Lasten-E-Bikes und durch unser europaweites Servicenetzwerk, garantieren wir maximale Betriebszeiten. Wir freuen uns sehr, unsere führende Position mit der neuen Finanzierung und der starken Ergänzung des Gesellschafterkreises weiter ausbauen zu können.”

Für den Lead-Investor Scania Growth Capital markiert diese Finanzierungsrunde eine Art „Rückkehr zu den Wurzeln“, da das schwedische Mutterunternehmen (Scania) im Jahr 1911 bereits einen Fahrradhersteller übernommen hat und sein Logo mit einer dreispeichigen Fahrradkurbel verbunden ist. Die Beteiligung an CYCLE bekräftigt das Engagement des Unternehmens für innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen.

Zitat Christian Zeuchner, Founding Partner bei East Hill Equity (Scania Growth Capital): „Wir freuen uns sehr, dass Scania Growth Capital die Führung bei der Series-A-Finanzierungsrunde von CYCLE mit einem Umfang von 11,3 Millionen US-Dollar übernimmt. Den Wandel hin zu einem nachhaltigen Verkehrssystem voranzutreiben, ist auch für die letzte Meile gleichermaßen relevant und notwendig. Wir sind überzeugt, dass E-Bikes in diesem Bereich eine wichtige und wachsende Rolle spielen werden und dass CYCLE mit seinem starken Team und seinem Fahrzeug-als-Service-Angebot in diesem spannenden Transportsegment erfolgreich wachsen wird.“

Zitat Theodor Schulte, EnBW New Ventures: „Die Elektrifizierung von gewerblichen Lieferflotten ist ein wichtiger Schritt, Emissionen zu verringern. E-Bikes sind die optimale Wahl für die Zustellung auf der letzten Meile, denn sie tragen dazu bei, den Verkehrsfluss in dicht besiedelten Städten zu verbessern. Wir sind der Überzeugung, dass dieser Sektor die Mobilität in Großstädten maßgeblich mitgestaltet. Der umfassende Mobilitätsservice von CYCLE ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Elektrifizierung von Flotten. Wir freuen uns sehr, ein so herausragendes Team auf seinem Weg in die Zukunft der nachhaltigen Mobilität unterstützen zu können.“

Kompletter Service für Lieferdienste und Kurierunternehmen

Die Gründer Luis Orsini-Rosenberg und Nik Seilern kommen beide aus der internationalen Mobilitätsbranche. 2018 starteten sie das Unternehmen (noch unter dem Namen GetHenry) und konzentrierten sich zunächst darauf, Hotels mit E-Scootern für ihre Gäste auszustatten. Mit dem Beginn der Pandemie änderten sie ihren Fokus und begannen, ein All-in-One-Paket für Lieferdienste und Kurierunternehmen anzubieten. Damit sich diese Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen – das Liefern – konzentrieren können, übernimmt CYCLEs Abo-Service alles andere. Dazu gehören die Produktion und Finanzierung hochwertiger E-Bikes, das Management der Flotte durch eine eigens entwickelte Software sowie die regelmäßige Wartung durch spezialisierte Mechaniker. CYCLEs Fachwissen fußt auf Erfahrungen mit Lieferdiensten aus über 85 Städten, darunter Rom, Amsterdam, Berlin und Wien. Die Zustellenden können sich nicht nur darauf verlassen, dass ihre Fahrräder das ganze Jahr lang einsatzbereit sind, sondern auch, dass sie dabei vollständig von CYCLE unterstützt werden. Dafür sorgt eine maßgeschneiderte Flottenmanagement-Software, die Echtzeitdaten zur Verfolgung, Optimierung und Vorhersage der Nutzung der E-Bike-Flotte liefert. Unterstützt wird dies von einem Team erfahrener Mechaniker, die bei Bedarf Reparaturservice anbieten. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt sind durchschnittlich über 90 Prozent der Fahrzeuge der CYCLE-Flotte für Kunden verfügbar.

Bild: Fotograf:Rico Rolle

Quelle Kruger Media GmbH