Daniel Grieder wird „CMO of the Year” 2024

Deutschlands höchste Auszeichnung für die Funktion des Chief Marketing Officer geht an Daniel Grieder von HUGO BOSS. Für seine außerordentlichen Leistungen als Geschäftsführer der Adelholzener Alpenquellen GmbH erhält zudem Stefan Hoechter den CMO Lifetime Achievement Award.

Daniel Grieder ist CMO of the Year – das hat die 21-köpfige Jury, zusammengesetzt aus Mitgliedern des „CMO of the Year“ Council sowie ausgewählten Marketing- und Medienexpert:innen aus Verlag, TV, Hochschule und Agentur, entschieden. Grieder ist seit 2021 CEO bei HUGO BOSS und damit verantwortlich, dass das Metzinger Modeunternehmen – gegen den Markttrend – zurück auf der Erfolgsspur ist.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die eine große Anerkennung dessen ist, was wir als Team bei HUGO BOSS in den letzten drei Jahren erreicht haben. Mit unserer umfassenden Markenerneuerung und unserem Digital-First-Marketing-Ansatz haben wir BOSS und HUGO wieder relevant gemacht, neue Zielgruppen gewonnen und die Marken für die Zukunft gut aufgestellt. Ich bin fest davon überzeugt, dass HUGO BOSS mit seinen starken Marken, seinem diversifizierten Geschäftsmodell und seinen hochmotivierten Mitarbeitenden in den kommenden Jahren sein Potenzial weiter ausschöpfen wird,“ so Daniel Grieder, CEO von HUGO BOSS.

Als CEO bei HUGO BOSS ist Daniel Grieder nicht nur für die Unternehmensstrategie und Produktentwicklung, sondern auch für das globale Marketing verantwortlich. Unter seiner Leitung bekamen die Kernmarke BOSS und die jüngere Marke HUGO 2022 einen neuen Markenauftritt, der nicht nur in Designer-Kreisen bestens aufgenommen wurde, sondern sich vor allem auch an eine jüngere Zielgruppe richtet. Intensivierungen im digitalen Bereich und Testimonials wie Sport- und Modeikone David Beckham sowie Social-Media-Stars wie Bella Poarch haben aus BOSS und HUGO 24/7-Lifestylebrands gemacht – so erfolgreich, dass das Unternehmen von 2020 bis 2023 seinen Umsatz verdoppelt hat, zwei Jahre früher als ursprünglich geplant.

Prof. Dr. Sven Reinecke, Executive Director des Institute for Marketing & Customer Insight University of St. Gallen und Sprecher der Jury, begründet die Wahl des CMO of the Year: „Dem Schweizer Daniel Grieder ist es gelungen, HUGO BOSS wieder begehrenswert zu positionieren – von einer traditionellen Premiummarke zu einer wachsenden Lifestyle-Marke am Puls der Zeit.“

Vor der finalen Wahl hatte Fachmedienpartner HORIZONT aus den Nominierungen des „CMO of the Year Council“ zehn Top-CMOs gewählt, nun kürte die Jury daraus den Sieger. Als Bewertungsgrundlage dienten der Jury Dossiers, die das Institute for Marketing & Customer Insight University of St. Gallen zu den Top 10 CMOs erstellt hat. Die Laudatio auf den neuen „CMO of the Year“ hielt Sabine Zantis, CMO Deichmann. Moderatorin Bella Lesnik führte durch die feierliche CMO Award Night, die mit der Keynote „Beauty of Nature – Beauty of Brands“ von Daan Roosegaarde eröffnet wurde.

Zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des CMO of the Year wurde zudem der „CMO Lifetime Achievement Award“ verliehen: Die Auszeichnung für besondere Marketing-Leistungen für eine Marke über einen längeren Zeitraum ging in diesem Jahr an Stefan Hoechter, bis Ende 2024 Geschäftsführer der Adelholzener Alpenquellen GmbH. „Unter der Leitung von Stefan Hoechter hat das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung genommen: von der lokalen Mineralbrunnenmarke zur nationalen Best Brand im alkoholfreien Getränkemarkt“, erläutert Florian Haller, CEO der Serviceplan Group, die Entscheidung der Jury, „Mit ikonischen Kampagnen über Jahre hinweg und wegweisenden Innovationen wie Active O2 hat er die Branche nachhaltig beeinflusst und gleichzeitig gezeigt, dass es sich lohnt, Markenarbeit auf höchster Managementebene zu verankern.“

Stefan Hoechter freut sich über den CMO Lifetime Achievement Award: „Es ist eine große Ehre für mich, heute diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Ich möchte den Preis all jenen widmen, die in den vergangenen 25 Jahren die Adelholzener Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben. Der Schlüssel für unsere Erfolge und heutige Marktstellung waren sicherlich stets Innovationen. Innovatives Denken, auch außerhalb der Komfortzone, kann einzig und allein in einer Unternehmenskultur voller Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt gelingen. Es macht mich persönlich sehr stolz, dass diese Werte bei den Adelholzener Alpenquellen immer das Fundament der Zusammenarbeit bilden und wirklich gelebt werden.“

Die Gastgeber des „CMO of the Year“ Awards 2024 sind: Serviceplan Group, REPUBLIC, Ad Alliance, Snap, Spotify in Kooperation mit: Capital, ntv, HORIZONT, Institute for Marketing & Customer Insight University of St. Gallen.

Bild:Stefan Hoechter erhielt den Lifetime Achievement Award, Daniel Grieder ist „CMO of the Year“ 2024 / Serviceplan Group

Quelle:Corporate Communications Serviceplan Group Serviceplan Public Relations & Content