WALLROUND: Berliner Sanierungs-Startup für Vermieter erhält Unterstützung von Founders Factory und Vonovia

Founders Factory, ein Early-Stage-Investor aus London, und Vonovia, Europas führendes Wohnungsunternehmen, haben in diesem Jahr ein gemeinsames PropTech Venture Studio ins Leben gerufen. Über dieses Venture Studio wird WALLROUND, ein Berliner Sanierungs-Startup für Vermieter, das innovative Lösungen im Bereich energetische Sanierungen bietet, unterstützt.

WALLROUND zielt auf den 390 Milliarden Euro großen Markt der Wohngebäude in der EU ab, der sich derzeit in einer schlechten Energieeffizienzklasse befindet.

Diese Unterstützung entspricht der Mission von Founders Factory und Vonovia, neue Technologien bereitzustellen, die den Anforderungen städtischer Räume gerecht werden.

Mit WALLROUND erhält das erste Startup durch das gemeinsame PropTech Venture Studio von Founders Factory und Vonovia sowohl Kapital als auch Know-how zur Unterstützung seines Wachstums. WALLROUND hat sich zum Ziel gesetzt, die energetischen Sanierungen für private Vermieter zu transformieren und ineffiziente Wohnungsbestände in ganz Europa zu modernisieren.

Um die EU-Klimaziele für 2045 zu erreichen, müssen jährlich mindestens 2 % der Gebäude energetisch saniert werden. Schätzungen zufolge liegt die derzeitige Sanierungsrate jedoch bei weniger als 0,8 %1. Hindernisse dafür reichen von der fehlenden Digitalisierung veralteter Prozesse bis hin zum Mangel an verlässlichen Ressourcen und Hilfestellungen für die Durchführung von energetischen Sanierungen.

WALLROUND adressiert dieses Problem, indem es eine technologische und ganzheitliche Lösung entwickelt, mit der Vermieter ihre Immobilien-Sanierungen von der Analyse und Vorbereitung bis zur Ausführung verwalten und umsetzen können. Startend mit Mehrfamilienhäusern in Deutschland will das Unternehmen den überfälligen 390-Milliarden-Euro-Markt für Wohngebäude in der EU revolutionieren. Durch die Unterstützung von Founders Factory und Vonovia kann WALLROUND entscheidende Fortschritte machen und das wertvolle Know-how des größten Wohnungsunternehmens Europas nutzen, um eine Plattform aufzubauen, die private Vermieter in Deutschland bei der nachhaltigen und klimafreundlichen Umgestaltung ihrer Immobilien unterstützt.

Lukas Steinhilber, CEO und Gründer von WALLROUND, sagte: „Vonovia ist der ideale Partner, um unsere Vision voranzutreiben. Deren Know-how über die Skalierung von energetischen Sanierungen, kombiniert mit den Venture-Building-Fähigkeiten von Founders Factory, ist die ideale Kombination für unser Wachstum. Dass wir nur neun Monate nach unserer Gründung und vier Monate nach dem Launch dieses Vertrauen erhalten, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Diese Kooperation markiert die erste Zusammenarbeit von Vonovia mit Founders Factory. Gemeinsam haben sie im Mai dieses Jahres das Venture Studio angekündigt, das unter anderem das Ziel hat, „die Skalierung und Verfügbarkeit von erschwinglichem, klimaneutralem Wohnraum zu unterstützen“. Das Joint Venture kombiniert Vonovias unübertroffenes Marktverständnis – mit Wohnraum für mehr als eine Million Menschen in Europa – mit der Erfahrung von Founders Factory im Aufbau und der Unterstützung von Startups in der Frühphase.

Founders Factorys Investment in WALLROUND wiederum baut auf einer starken Erfolgsbilanz im PropTech-Bereich auf, nachdem sie bereits Unternehmen wie Tembo, Acre und Built AI unterstützt haben. Seit 2015 hat Founders Factory über 90 neue Unternehmen aus seinem Venture Studio heraus aufgebaut.

